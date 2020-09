Wasko koopt commerciële coronatesten in voor medewerkers

ALBLASSERWAARD • Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen naar de opvang kunnen blijven komen, heeft Wasko Kinderopvang commerciële coronatesten ingekocht.

Wasko vindt het belangrijk dat kinderen naar de opvang kunnen komen om daar te spelen en ontwikkelgerichte activiteiten te doen. Ook wil Wasko er op deze wijze voor zorgen dat ouders kunnen blijven werken, studeren of inburgeren.

Door het zelf inkopen van eigen testcapaciteit kunnen medewerkers sneller getest worden. Het sneller testen van medewerkers is noodzakelijk om sluiting van de groepen te voorkomen. Medewerkers wordt verzocht thuis te blijven en zich te laten testen bij klachten zoals koorts, neusverkoudheid of benauwdheid.

“Door het oplopen van de wachttijden krijgen wij onze personeelsplanning met veel moeite rond”, aldus Rogier Vegter, directeur-bestuurder Wasko Kinderopvang. “Tot nu toe is dat nog gelukt. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en medewerkers zijn bereid extra in te vallen. Dat getuigt van enorme betrokkenheid bij de kinderen en hun ouders. Het is elke dag weer een uitdaging omdat medewerkers met verkoudheidsklachten soms bijna een week moeten wachten op een coronatest en uitslag. En dat terwijl de herfst nog niet echt is begonnen en we dus nog geen last hebben van de herfst-gerelateerde loopneuzen.”

Als de kinderopvang uitvalt doordat een groep of zelfs een hele locatie moet sluiten, dan moeten ouders thuis blijven en/of wordt het lastig voor hen om te werken. In het klantenbestand van Wasko zitten ook veel ouders die in het onderwijs werken, in de zorg of in een andere cruciale beroepsgroep. Als zij hierdoor geraakt worden heeft dat een enorme impact op werkend en zorgend Nederland in de Alblasserwaard.