Veertig besmettingen in woonzorgcentrum Meesplein Leerdam

LEERDAM • Bij een coronatest In woonzorgcentrum zijn maandag in totaal 20 bewoners en ook 20 medewerkers positief getest. Dat schrijft bestuurder Janneke Louisa-Muller in een mail die dinsdag is verstuurd naar (eerste) contactpersonen van de bewoners. Vier bewoners kregen een negatieve uitslag.

"De incubatietijd van het coronavirus ligt tussen de 2 en 14 dagen en iemand die besmet is vertoont vaak pas na enkele dagen klachten", aldus Muller. "Vanaf het moment van besmetting heeft het virus tijd nodig om zich te vermenigvuldigen om ook aangetoond te worden met een test." Op maandag 28 september worden bewoners en personeel weer getest.

De hygiënemaatregelen in het woonzorgcentrum zijn inmiddels verder aangescherpt. De reguliere schoonmaak is uitgebreid. Een gespecialiseerd extern schoonmaakbedrijf zal driemaal per dag extra schoonmaken.

Verwachten kunnen een bezoek brengen aan de bewoners, maar wel onder strikte voorwaarden. Per bezoekmoment mogen één of twee bezoekers tegelijk een bezoek brengen aan een bewoner. Het bezoek mag alleen plaatsvinden op afgesproken tijden.

Bezoekers mogen geen gebruik maken van de lift en ze moeten een chirurgisch mondkapje, handschoenen, schort en bril dragen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de huiskamer. Bewoner en bezoeker mogen wel even naar het dakterras, maar alleen als de bewoner persoonsbeschermende middelen draagt.