‘Goudriaan is toe aan de rommelmarkt’

GOUDRIAAN • Zaterdag 26 september is het eindelijk zover; dan wordt de rommelmarkt van Goudriaan gehouden. Hij wordt groter en anders dan voorheen, maar het rommelmarktsfeertje zal hetzelfde zijn.

“We hebben er zin in! En wij niet alleen. Het hele dorp kijkt ernaar uit. We zijn eraan toe”, vertellen Roland van Wijk, Esther van Vugt en Cora van der Heiden van het organisatiecomité. Eigenlijk zou de rommelmarkt van Goudriaan op 28 maart dit jaar gehouden worden, maar de uitbraak van corona gooide roet in het eten.

Esther: “We hebben toen al snel besloten dat we wilden proberen om de rommelmarkt te verplaatsen naar het najaar.” De datum van 26 september werd geprikt en er werd contact gezocht met de gemeente Molenlanden. Roland: “Zij werkten bijzonder goed mee en hebben alles in het werk gesteld om ons te helpen zodat het door zou kunnen gaan.”

Maatregelen

Er zijn allerlei maatregelen genomen om coronaproof te kunnen rommelmarkten. Er komen looproutes met eenrichtingsverkeer, iedere bezoeker krijgt een plattegrond mee zodat niemand onnodig hoeft te zoeken, bij de entree worden ze bevraagd naar eventuele coronaklachten, er is handhygiëne en bezoekers krijgen een mandje of kratje mee voor spullen én om daarmee afstand te bewaren. Die mandjes helpen de organisatoren om niet teveel mensen op het terrein van De Groot Drukkerij toe te laten. Als de mandjes op zijn, moet de volgende bezoeker even wachten tot er weer iemand vertrekt. De rij wachtenden zal zó ingericht worden, dat anderhalve meter afstand houden goed mogelijk is.

Met bijna 100 vrijwilligers zijn er ditmaal veel meer medewerkers op de been dan anders. “We hebben nu natuurlijk ook veel meer corona-gerelateerde taken die uitgevoerd moeten worden. De mandjes maken we na gebruik bijvoorbeeld schoon en we willen meer toezicht kunnen houden op de bezoekers.”

Meer spullen

De rommelmarkt van Goudriaan zal dit jaar groter zijn dan anders, niet alleen omdat er meer ruimte gecreëerd is tussen de kramen, maar ook omdat het aanbod spullen veel groter is. “We hebben een complete rommelmarkt gekregen vanuit een buurgemeente omdat die daar niet doorging. Samen met hen vonden we het zonde wanneer zij hun spullen naar de vuilstort zouden moeten brengen.”

De opbrengst van de rommelmarkt is voor de kerk en voor de speeltuin, die een nieuw toilet wil realiseren. Cora: “Maar het hogere doel van de rommelmarkt is dat we met elkaar iets doen voor het hele dorp. De onderlinge verbinding is daarbij belangrijker dan de opbrengst.”

De rommelmarkt op het terrein van De Groot Drukkerij, ingang via De Heuvel, duurt van 09.00 tot 13.00 uur. Donderdagavond 24 september komt er een kar door het dorp om de laatste rommelmarktspullen op te halen.