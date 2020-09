Doe Mee peilt reacties over wens bibliotheek in Giessenburg

• Ruud van Rijn en Berend Buddingh op de markt in 2019. Zij zijn er zaterdag in Giessenburg. (Foto: Aangeleverd)

GIESSENBURG • Doe mee-raadslid Ruud van Rijn legt de vraag voor de wens van een vaste bibliotheek in Giessenburg graag voor aan de inwoners van het dorp. Op zaterdag 26 september gaat hij tussen 09.00 en 12.00 uur het gesprek aan op de markt in Giessenburg op het Lijnbaanplein.

In de jaren negentig was Van Rijn als vrijwilliger betrokken bij de eerste stappen naar een vaste bibliotheek in Giessenburg. Het deed hem dan ook pijn dat de bieb in 2010 werd wegbezuinigd. Nu kun je enkel boeken reserveren op het afhaalpunt in De Dorpskamer. Daar staat ook nog een oude collectie.

Ruud werkt in het onderwijs en vindt lezen voor jong en oud belangrijk. Voor kinderen is het een onmisbaar onderdeel van hun ontwikkeling. Ouderen houden met lezen een actieve geest. Een bibliotheek biedt iedereen de kans om te lezen en het brengt de mensen bij elkaar.

Ruud hierover: “Ik ben benieuwd hoe de inwoners van Giessenburg daarin staan. Op 15 oktober komt de toekomst van de bibliotheken in de gemeente op de agenda van de gemeenteraad. In een tijd van bezuinigingen betekent dit, dat een bibliotheek ten koste gaat van andere voorzieningen of zorgt, dat er van de inwoners een grotere financiële bijdrage wordt verwacht.”

Daar wil Ruud als raadslid over in gesprek. Op zaterdag 26 september gaat hij het gesprek tussen 09.00 en 12.00 uur aan op de markt in Giessenburg op het Lijnbaanplein. Een reactie geven via de e-mail kan ook: biebgiessenburg@gmail.com.