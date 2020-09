Molenlanden organiseert collectieve inkoopactie isolatie

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden organiseert in samenwerking met het Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie voor isolatie.

Met de actie kunnen inwoners voordelig vloer-, bodem- en spouwmuurisolatie inkopen. Tijdens een online informatieavond op woensdag 7 oktober wordt verteld wat de actie precies inhoudt en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl.

Aan de slag

Tijdens de online informatieavond krijgen inwoners niet alleen informatie maar kunnen specialisten ook direct antwoord geven op hun vragen. Wethouder Teunis Jacob Slob: “Veel mensen willen hun woning verduurzamen, maar weten niet waar te beginnen of twijfelen wat handig is. Met deze collectieve actie willen we hen op weg helpen.” Inwoners die nu al meer informatie willen of direct gebruik willen maken van de actie kunnen dat doen via www.regionaalenergieloket.nl.

Subsidie

De aankoop van isolatie is op dit moment extra aantrekkelijk door de subsidie van het Rijk. Er is een isolatiesubsidie beschikbaar waarmee kopers 20% terugkrijgen op hun investering. En tijdelijk zelfs 30% tot eind 2020. Voorwaarde is wel dat zij minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren. De inkoopactie wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale en erkende isolatiebedrijven.