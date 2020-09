Groen licht plannen jaarwisseling in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Politiek Vijfheerenlanden gaat akkoord met het Plan van Aanpak voor de komende jaarwisseling. Doel is om in de hele gemeente, maar zeker in de buurten De Hagen en Vijheerenlanden, te komen tot een veilige viering.

Bovendien willen B&W de aanpak ‘doorontwikkelen’. “Deze nieuwe manier heeft zeker drie jaarwisselingen nodig om geaccepteerd te worden.”

Opvallendste punt: in Vianen wordt een vuurwerkvrije zone ingesteld.

Schaduwzijde

Het college stelt vast dat Oud en Nieuw een feest met een ‘schaduwzijde’ is.

“Bij geen enkel ander feest vallen zoveel gewonden. Daarnaast vinden er op grote schaal verstoringen van de openbare orde plaats.”

Naast dit algemene beeld verliep de afgelopen jaarwisseling in Vijfheerenlanden ‘onacceptabel’. “Door de hele gemeente brandden grotere vuren, werden er vernielingen gepleegd, was er sprake van vuurwerkoverlast en is het werk van hulpverleners belemmerd.”

Met name in De Hagen en Vijfheerenlanden in Vianen vonden ongeregeldheden plaats. “In deze buurten zijn meerdere auto’s in brand gestoken. Omdat brandweerpersoneel bekogeld werd met vuurwerk is de ME twee keer ingezet om de boel te kalmeren.”

Plan van Aanpak

Reden om voor de komende jaarwisseling een Plan van Aanpak op te stellen. Het college kiest voor een breed pakket, waarbij preventie een grote rol speelt: vandalismegevoelig materiaal, zoals prullenbakken en parkeermeters, wordt verwijderd en via lessen, gesprekken en sociale media wordt ingezet op goede communicatie.

In De Hagen en Vijfheerenlanden zijn (sociale) trajecten gestart waarbij veel met de inwoners wordt gesproken. Dit proces moet ook leiden tot een veiliger jaarwisseling. Inwoners van deze wijken krijgen een brief met het verzoek mee te werken aan een prettig Oud en Nieuw. Mogelijk wordt in dit gebied ook een mobiele camera gebruikt.

In delen van beide buurten wordt bovendien een vuurwerkvrije zone ingesteld en inwonersinitiatieven voor een licht- of vuurwerkshow worden gestimuleerd. In heel de gemeente worden extra handhavers en toezichthouders ingezet en treedt de politie gericht op tegen de handel in en het afsteken van illegaal vuurwerk.

Verder sluit gemeente Vijfheerenlanden aan bij het landelijk verbod om F3 vuurwerk – knalvuurwerk en vuurpijlen – af te steken. Het stoken van (illegale) vuren wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd en ouders van personen die vorig jaar voor overlast zorgden, krijgen een brief thuisgestuurd.

Akkoord

De commissie Algemene Zaken ging vorige week akkoord met het voorstel. Al lieten onder meer Lokaal Alert en PvdA weten de voorkeur te geven aan een totaalverbod dat landelijk moet worden ingevoerd.

“Wij ook”, zei burgemeester Sjors Fröhlich. “Maar zo ver zijn we nog niet.” Waarop VVD-leidster Hanneke van der Leun vaststelde dat het maatschappelijk debat per jaar opschuift. “En dit plan schuift mee.”

Groen Links en PvdA zijn blij dat niet alleen aandacht wordt besteed aan repressie, maar ook aan preventie: het voorkomen van overlast. Maar de politici schuwen ook de stevige aanpak niet. “De inzet van extra Boa’s is prima, maar geen slappe hap: laat ze optreden als dat nodig is”, zei Govert Versluis (VHL Lokaal).

CDA-er Kees Bel – zelf liefhebber van siervuurwerk: “Het aanvallen van politie en brandweer is onacceptabel. Dat kunnen we niet streng genoeg aanpakken.”

Erik van Doorn (GroenLinks) vindt dat het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone verplichtingen schept. “Dan moet je dat ook handhaven. Het helpt niet als we ‘flink’ praten en niet in staat zijn het uit te voeren.” Fröhlich: “Daarom stellen we er ook maar één in en geen vijf. Tegelijk wil ik de illusie wegnemen dat het bij die ene zone straks vlekkeloos verloopt.”

SGP-er Evert Geluk pleitte voor meer vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen. Van Doorn opperde de mogelijkheid dat buurtbewoners daarvoor zelf het initiatief nemen en ‘overtreders’ aanspreken op hun gedrag. Meerdere fracties wezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een mooie jaarwisseling.

Joop van Montfoort (PvdA): “Het moet een feest worden, geen oorlogsgebied waar brandweer en politie worden bestookt.” Bel: “Het is voor handhavers ondoenlijk overal aanwezig te zijn. We zijn met elkaar verantwoordelijk.”

Burgemeester Fröhlich voorspelde dat ‘corona’ de komende jaarwisseling qua handhaving nog ingewikkelder maakt dan anders. “Toch hebben we de ambitie het beter te laten verlopen dan vorig jaar.”