Geflatteerde nederlaag TaLaNi

NIEUWPOORT • In de tweede klasse van de tafeltenniscompetitie heeft TaLaNi de openingswedstrijd tegen Papendrecht 3 met 3-6 verloren.

Dat was enigszins geflatteerd, want in enkele partijen was het krachtsverschil minimaal. Het vertoonde spel biedt dat ook zeker kansen voor het verdere verloop van de competitie.