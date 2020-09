Tafeltennisser Sanne de Hoop zoekt sponsors om de top te halen

BRANDWIJK • Uitkomen op de Olympische Spelen, onderdeel uitmaken van het Nederlands team en de Europese subtop halen; die doelen wil tafeltennisser Sanne de Hoop (24) uit Brandwijk de komende jaren bereiken. Ze zoekt nu sponsors om dat streven financieel mogelijk te maken.

Het vinden en betalen van (buitenlandse) sparringpartners, internationale toernooien, de kosten van haar trainer en tafeltenniscoryfee Bettine Vriesekoop; om een volgende stap in haar carrière te zetten zijn er veel meer euro's nodig dan Sanne nu tot haar beschikking heeft.

"Ik sta in Nederland als vierde op de ranglijst. Dan val je wat betreft vergoedingen overal net buiten", licht ze toe. "Om verder door te groeien moet ik investeren in tijd en geld. Ik geloof echt dat het er bij mij inzit en Bettine is daar ook van overtuigd. Daarom heb ik besloten op zoek te gaan naar bedrijven die me willen steunen en ga ik minder werken om tijd vrij te maken."

Werklust

Als 10-jarig meisje kwam de inwoonster van Brandwijk in aanraking met tafeltennis; de vonk sloeg over en ze bleek voldoende talent én werklust te hebben om tot in de bovenste regionen door te dringen. "Drie jaar geleden heb ik contact gezocht met Bettine Vriesekoop; het klikte meteen goed en na een proeftraining is zij mij gaan coachen. Ik heb al veel vooruitgang geboekt; een jaar geleden werd ik derde van Nederland. Dit jaar lukte dat weer, maar werd ik ook tweede bij de damesdubbel en tweede bij de mixdubbel. Van één ging ik naar drie medailles."

Die progressie smaakt naar meer. Goed genoeg is het nog niet. "Ik haat verliezen", lacht ze. "Ik wil de beste zijn." Die drive combineert ze met haar liefde voor haar sport. "Het is zo'n prachtige combinatie van snelheid, techniek, tactiek, kracht en mentale weerbaarheid. Je raakt nooit uitgeleerd en er zijn steeds nieuwe uitdagingen. Dat is voor mij heel belangrijk: als mens je steeds verder ontwikkelen en groeien."

Clinics

Ondernemers die haar willen steunen biedt ze klassieke vormen van sponsoring als een 'zichtlocatie' op haar kleding of een sticker op haar auto. "Ik speel in het hele land, dus het bereik is groot."

Daarnaast is ze beschikbaar voor bijvoorbeeld clinics op bedrijfsbijeenkomsten. "Voor mij is het belangrijk dat we als partners optrekken, dat bedrijven echt iets terugkrijgen voor hun bijdrage. Ik heb in de regio een behoorlijk netwerk, onder meer op social media. Ook dat ga ik inzetten om degenen die me sponsoren een podium te bieden."

Afspraak

Belangstellenden kunnen voor een vrijblijvende afspraak contact opnemen met Sanne. Zij is bereikbaar via het mailadres sannedehoopx@gmail.com.