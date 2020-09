Woonzorgcentrum Meesplein handelt snel na corona-uitbraak

LEERDAM • In woonzorgcentrum Meesplein van Present in Leerdam is een omvangrijk coronacluster vastgesteld, meldt burgemeester Sjors Fröhlich van gemeente Vijfheerenlanden donderdagavond.

Dertien medewerkers en twaalf bewoners zijn besmet met covid-19. Daarnaast is een aantal testuitslagen nog niet bekend.

Test

Begin deze week werden alle bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Meesplein getest, nadat twee bewoners verschijnselen vertoonden die op corona konden duiden. Dertien bewoners en meerdere medewerkers testten positief. Familieleden zijn individueel op de hoogte gesteld over de uitslagen. "Het gaat tot nu toe gelukkig om relatief milde klachten", zegt bestuurder Janneke Louisa-Muller. “Wel hebben we gelijk het crisismanagement opgeschaald. We hebben daarvoor een draaiboek klaarliggen: wat moet er gebeuren?, wie moet er gebeld worden?, wat zijn de gedragsregels?, hoe gaan we communiceren?"

Familieleden

De familieleden van de 24 bewoners van het woonzorgcentrum (kleinschalig wonen) zijn donderdagavond tijdens een besloten sessie in Het Dak op de hoogte gesteld. Louisa: “Het is begrijpelijk dat het een emotionele bijeenkomst was. Zo’n corona-uitbraak roept veel reacties op. We zijn met de familieleden in gesprek gegaan en antwoord gegeven op de gestelde vragen.”

Maatwerk

De komende dagen is er nog even geen bezoek mogelijk door bewoners. In afstemming met de GGD is besloten dat dit wel mogelijk moet worden. “We zijn momenteel aan het inregelen wat er wel mogelijk is. Dat wordt maatwerk. Het ene familielid geeft bijvoorbeeld aan dat ze er de voorkeur aan geven om voorlopig thuis te blijven. Een ander familielid stelt het op prijs om wel op bezoek te komen. Vanaf maandag hopen we de maatregelen door te kunnen voeren, zodat er op beperkte schaal weer bezoek mogelijk is.”

Wekelijks getest

Bij woonzorgcentrum Meesplein zullen voorlopig één keer in de week alle bewoners en medewerkers aan een nieuwe test onderwerpen. Ondertussen wordt ook een beroep gedaan op extra hulptroepen, die het verzorgend en verplegend personeel zullen ondersteunen. Louisa: “Ook gaan we de schoonmaak intensiveren. We zullen nog meer gaan letten op naleving van de hygiëne-maatregelen.”

Ik ben hier zeer bezorgd over. Virus opnieuw overgesprongen naar kwetsbare mensen. Precies waar we bang voor waren.

Hou je aan de maatregelen. Altijd. Overal. https://t.co/3Vtt87L5Gl — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) September 17, 2020