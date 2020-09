Verenigingen gaan loten verkopen via landelijke Grote Clubactie

REGIO • Vanaf 19 september gaan 20 verenigingen uit Vijfheerenlanden en 11 verenigingen uit Molenlanden loten voor hun club verkopen.

Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen extra inkomsten voor hun club ophalen. Dit is hard nodig. Ook in het verenigingsleven heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen zijn afgelast en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort.

Ruim 300.000 clubleden van 5.300 verenigingen gaan vanaf dit weekend door heel Nederland op pad om loten te verkopen. De Grote Clubactie heeft naast het bekende verkoopboekje een aantal digitale verkoopmethoden ontwikkeld. Met deze digitale mogelijkheden kunnen de koper en de verkoper op een veilige afstand van elkaar blijven staan. Zo kunnen loten worden gekocht door het scannen van een QR-code of het delen van een link via e-mail, social media en WhatsApp.

Van elk verkocht lot van € 3,- gaat 80%, dit is € 2,40 direct naar de clubkas. Met het overige bedrag organiseert de Grote Clubactie de loterij.

Door mee te doen aan de Grote Clubactie worden de lokale verenigingen direct ondersteund. Ook maken de deelnemers van de loterij kans op een van de vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro. Daarnaast is de prijzenpot verhoogd van 32.000 naar 332.000 prijzen en daarmee is de winkans nu 1 op 10!

Dit jaar doen in de gemeente Vijfheerenlanden de volgende clubs mee:

Vianen: G.V. DOS Vianen, MAGATAMA, JUDO VIANEN, Voetbalvereniging Brederodes, Handbalvereniging Omega Vianen, Servia, MHC Vianen, Badminton Club Vianen

Lexmond: Paardensportvereniging De Killesteynruiters, Lexmondse Korfbalvereniging Het Bosch

Leerdam: HC Leerdam, B.C. Leerdam, L.R.C. Leerdam, Chr. Gemengd Streekkoor Song of Joy, Kunstliefde en Vriendschap

Everdingen: LTV Gouwenes

Meerkerk: Gymnastiek Vereniging Meerkerk

Hagestein: Sportclub Everstein

Ameide: GV Olympus, Algemene Volleybal Vereniging Ameide (AVVA)

In Molenlanden de volgende clubs mee:

Nieuw-Lekkerland: VV Nieuw-Lekkerland.

Arkel: Arkelse Gymn. Ver. Oefening Maakt ONS Sterk, Rennersclub Jan van Arckel, Stichting DierenLot

Nieuwpoort: Gymnastiekver. Salto

Schelluinen: Schelluinse Gymnastiek Vereniging

Hoornaar: Volleybalvereniging Vedo'70, TV in de Bogerd

Ottoland: VVAC

Streefkerk: VV Streefkerk

Groot-Ammers: VV Groot-Ammers