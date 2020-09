GROOT-AMMERS • Sokkenkoning Zeger de Bruin staat al vijftig jaar onafgebroken met zijn mobiele marktkraam op diverse markten in de regio.

Ter gelegenheid van dat jubileum kwam burgemeester Theo Segers woensdagmiddag langs op de weekmarkt in Groot-Ammers. Daar zette hij de ongekroonde sokkenkoning ("Ik ben al veel langer koning dan Willem-Alexander") namens de gemeente Molenlanden in de bloemen.

Aan ophouden denkt de 68-jarige ondernemer uit Molenaarsgraaf, wijd en zijd bekend, nog niet. Al weet hij wel waar hij zijn oude dag gaat slijten: "Hier in Groot-Ammers, in de Hof van Ammers. Ik kan mijn wagen dan in de parkeergarage zetten."