Molenlanden is vanaf nu officieel ‘doortrapgemeente’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is vanaf woensdag 16 september officieel een ‘doortrapgemeente’. Dat betekent dat veiliger fietsen tot je 100ste beter mogelijk is.

Doortrappen is een landelijk initiatief, dat in de gemeente Molenlanden wordt uitgevoerd door GIGA Molenlanden in samenwerking met het ROV Zuid Holland, het ondersteuningsbureau voor verkeersveiligheid van de Provincie Zuid-Holland en de regio Rotterdam/Den Haag.

De bevordering tot doortrapgemeente vond plaats op woensdag 16 september, toen 16 senioren afkwamen op de informatiebijeenkomst Veilig en Fit blijven trappen in Brandwijk. Tijdens deze bijeenkomst is het landelijk initiatief van Doortrappen toegelicht en het belang om langer veilig mobiel te blijven. Regionaal wordt dit door GIGA Molenlanden, in samenwerking met het ROV Zuid Holland, verder opgepakt.

Beweegcoach Stan (GIGA Molenlanden): “Wanneer mensen ouder worden, pakken ze steeds minder de fiets. Aan de hand van verschillende tips, maatregelen en oplossingen zorgen we ervoor dat senioren veilig èn met plezier op hun fiets blijven stappen. Hierdoor blijven ze langer fit, vitaal en zelfstandig. Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen. Maar ze zijn kwetsbaar in het verkeer. Met het programma Doortrappen hebben we de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.”

De aftrap

Wethouder Quik die betrokken is bij het aandachtsgebied verkeersveiligheid, is blij met de aftrap van Doortrappen. “Mooi om te zien dat er veel belangstelling is voor dit soort bijeenkomsten. We hebben een prachtige omgeving waarvan we onze inwoners zo lang mogelijk veilig willen laten genieten. Door de bijeenkomst Veilig en Fit blijven trappen is daar weer een mooie stap in gezet. Op naar het vervolg!”

De wethouder ontving uit handen van Wil de Moor van het ROV Zuid Holland een starterspakket in de vorm van een fietstas met diverse handige informatie over Doortrappen. Daarnaast ontving de gemeente het certificaat Doortrappen. “We zijn blij dat de gemeente Molenlanden het belang ziet van veilig en fit blijven fietsen. Heel mooi dat we de koppeling kunnen maken met andere partijen zoals GIGA Molenlanden.”

Vervolg

Op dinsdagochtend 29 september, 6 oktober en 13 oktober worden er in verenigingsgebouw De Overstap in Brandwijk vervolgtrainingen aangeboden. Tijdens de trainingen wordt theoretisch ingegaan op de (nieuwe) verkeersregels, de dode hoek en gaan deelnemers actief aan de slag met een fietsparcours en remproef waarbij onder andere behendigheid wordt getraind. Maar ook het soepel houden van de spieren en gewrichten komt aan bod.

Voor meer informatie: www.gigamolenlanden.nl of Stan de Groot (beweegcoach en coördinator Doortrappen in Molenlanden) via info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.