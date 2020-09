Beheerder weerspreekt geruchten coronabesmettingen Huis Het Bosch

LEXMOND • Beheerder Jan Kruis van Huis Het Bosch is zeer verbaasd dat de fractie van VHL Lokaal deze week vragen gesteld heeft aan het gemeentebestuur over Huis Het Bosch als mogelijke besmettingshaard voor corona.

“Waar komt dat vandaan?”, vraagt hij zich hardop af. “VHL Lokaal heeft het in hun vragen over een mogelijk illegaal feest dat hier gehouden zou zijn. Tijdens dat feest zou het gebeurd kunnen zijn. Dat is onzin. Wij organiseren hier nu geen feesten en zeker geen illegale feesten.”

Geruchten

De vragen van VHL Lokaal dateren van dinsdag 15 september. “Er doen geruchten de ronde dat er in Lexmond een uitbarsting van het corona-virus is geweest”, begint fractievoorzitter Wim van Dijk van VHL Lokaal zijn schriftelijke bijdrage. “Tenminste 10 voornamelijk jongeren zouden zijn besmet met het coronavirus. Dit zou gebeurd zijn op een (illegaal?) feest in het dorpshuis Het Bosch. Het schijnt dat hierover door de betrokkenen wordt gezwegen om de beheerder van Het Bosch niet in problemen te brengen.”

De partij vraagt zich af of het bij de burgemeester bekend is dat dit in Huis Het Bosch heeft plaatsgevonden. Als deze vraag bevestigend beantwoord kan worden door de burgemeester, wil VHL Lokaal weten welke maatregelen er zijn genomen of worden genomen.

Geen illegale feesten

Burgemeester Sjors Fröhlich heeft officieel de tijd tot 6 oktober om te reageren, maar Jan Kruis van Huis Het Bosch heeft zijn reactie nu al klaar: “Er zijn geen illegale feesten geweest. Ik weet dat er relatief veel besmettingen zijn in Lexmond, maar dat kan overal gebeurd zijn. We houden nauwlettend toezicht dat het niet te vol is. En dat gaat prima. We moeten soms mensen weren omdat ze er met de huidige regels niet meer bij kunnen.”

De beheerder van het Lexmondse dorpshuis baalt van de onnodige negatieve aandacht die hij door deze actie van VHL Lokaal krijgt.

Niemand zwart maken

Fractievoorzitter Wim van Dijk van VHL Lokaal wil niet reageren op vragen waar de geruchten vandaan komen en wanneer dat feest dan gehouden zou zijn. Wim van Dijk: “Wij zijn van meerdere kanten benaderd dat daar wat gebeurd is. We hebben dat in de fractie besproken en besloten om er vragen over te stellen aan de burgemeester.”

“We willen geen politiek gewin hieruit halen of iemand zwart maken, maar we vinden het wel belangrijk om deze vragen te stellen”, vervolgt Wim van Dijk. “Wij hebben toezeggingen gedaan om verder geen namen te noemen. Normaal gesproken willen we heel transparant zijn, maar dat kan nu even niet. Het ligt nu bij de burgemeester om te reageren.”

Volgens de protocollen heeft het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden tot 6 oktober gelegenheid om te antwoorden.