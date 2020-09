Maatje Vijfheerenlanden zoekt vrijwilligers

VIJFHEERENLANDEN • Maatje Vijfheerenlanden is op zoek naar vrijwilligers die inwoners met schulden willen bijstaan. Steeds meer mensen worstelen met hun financiën.

Secretaris van Maatje Vijfheerenlanden Jan Geereking en wethouder Cees Taal maken zich zorgen dat deze problematiek door de gevolgen van de Coronacrisis zal toenemen.

“Er zijn nu veertig vrijwilligers actief,” vertelt Jan. “Er is een risicoanalyse gemaakt en daaruit blijkt dat er nog veertig extra Maatjes nodig zijn!” De komende maanden gaat dan ook een campagne in Vijfheerenlanden van start.

Cees Taal heeft in zijn werk in de zorg gezien wat schulden doet met mensen.

“Schulden hebben een enorme impact op het persoonlijke leven. Dat wordt schromelijk onderschat. Het geeft stress en heeft een soort verlamming tot gevolg, wat het aankunnen van de problemen bemoeilijkt. En daar is volgens mij hulp bij nodig en wel in een zo vroeg mogelijk stadium, om schade te voorkomen. Als overheid hebben we daar een heel belangrijke rol in. Daar zijn wij als gemeente in tekortgeschoten moet ik erkennen."

"Ik ben dan ook blij dat de gemeenteraad unaniem een motie heeft aangenomen om een gemeentelijk actieplan op te stellen en ik ondersteun de campagne van Maatje Vijfheerenlanden van harte.”

Schaamte

Een probleem is mensen met schulden te bereiken. Dat heeft mede met schaamte te maken.

“Het woord ‘schuld’ heeft dat ook in zich,” verduidelijkt Cees. “Je zal zelf wel schuldig zijn dat je in die omstandigheden bent terecht gekomen. Terwijl dat juist vaak helemaal niet het geval is, maar het gevolg is van bijvoorbeeld werkloosheid of een scheiding.”

Ook zijn mensen niet goed op de hoogte van mogelijkheden.

“En mensen denken dat ze ‘met de billen bloot moeten’. Dat is in de meeste gevallen helemaal niet nodig,” benadrukt Jan.

Kinderen

Beiden maken zich ook druk om de kinderen. Een schatting is dat zo’n 900 kinderen in Vijfheerenlanden te maken hebben met armoede.

Cees: “Dat leidt tot schrijnende verhalen van kinderen die de eerste schooldagen na de vakantie niet naar school komen, om de verhalen en de vragen van anderen niet te hoeven horen.”

“En kinderen die opgroeien in gezinnen met schulden, maken grote kans zelf als volwassenen ook in die problematiek terecht te komen,” waarschuwt Jan. “Ze groeien er mee op en voor hen is het dus normaal.”

Clubgevoel

Naast het bereiken van mensen met schulden richt de campagne zich op het werven van nieuwe Maatjes.

“We zoeken vrijwilligers met belangstelling voor de medemens, voor de gemeenschap waar je zelf deel van uitmaakt”, legt Jan uit. “Je moet het leuk vinden samen met de hulpvragers er voor te zorgen dat zij er sterker uit komen. Een goed Maatje staat zoveel mogelijk met de handen op de rug. Uiteindelijk moet de hulpvrager het zelf kunnen doen.”

Belangstellenden hoeven geen financiële kennis of achtergrond te hebben. Maatje Vijfheerenlanden zorgt voor een cursus van enkele dagen en de vrijwilligers krijgen een laptop voor het werk.

“We willen ook het clubgevoel stimuleren", vult Jan aan. “Er zijn veel bijeenkomsten waar kennis gedeeld wordt, maar gezellige activiteiten ontbreken niet. Onze vrijwilligers waarderen dat zeer.”

Nieuwe Maatjes

Mensen die worstelen met hun financiën hebben iemand nodig die meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt. Maatjes helpen onder andere bij het maken van een overzicht van de vaste inkomsten en uitgaven, een passend budgetteringsplan, een overzicht van eventuele schulden en een aflossingsplan, afspraken met schuldeisers, aanvragen toeslagen en minimaregelingen.

Belangrijk is de persoonlijke aandacht voor de hulpvragers en hen te motiveren vol te houden, ook als dat soms moeilijk is. Kijk voor meer informatie op www.maatjevijfheerenlanden.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich direct aanmelden bij het kopje Werving.

Op werkdagen kan tussen 9:00 en 12:00 uur ook gebeld worden naar 06-28193674.