Tekeningen maken voor mensen met dementie

MOLENLANDEN • Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag 2020, gevolgd door de week van Dementie. Vanuit het Alzheimer Trefpunt Molenlanden worden die week op verschillende basisscholen in de gemeente gastlessen over dementie/alzheimer verzorgd.

Ook zijn schoolkinderen gevraagd tekeningen voor mensen met dementie te maken. Deze zullen die dag worden bezorgd bij de verzorgingshuizen en woonzorgcomplexen in de gemeente Molenlanden. Maar men kan ook een tekening voor iemand met dementie aanvragen en wel bij Arie Slob via 0183-581331 of mrarieslob@hetnet.nl. Diezelfde dag worden de tekeningen thuis bezorgd.