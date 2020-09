Luid getoeter na afloop van drive-in bioscoop in Nieuwpoort

Foto: Annemieke van As

NIEUWPOORT • Afgelopen zaterdag was de eerste corona-proef editie Drive-in Bioscoop in Nieuwpoort.

Inzittenden van ongeveer 65 auto’s keken, onder het genot van cola en popcorn, naar het levensverhaal van Freddy Mercury. Al voor acht uur arriveerden de eerste auto’s. Cabrio’s mochten vooraan en wie met de camper kwam, helaas achteraan. Maar een bankstel op het dak bood uitkomst. Na een prachtige zonsondergang op ’t Hooft startte om 21:00 uur Bohemian Rapsody. Het geluid werd uitgezonden op een radiofrequentie. In sommige auto’s werd uit volle borst meegezongen. Na afloop klonk er in plaats van applaus een luid getoeter als dank voor de leuke avond.

De voorstelling was onderdeel van het fortenfestival wat elk jaar in september georganiseerd wordt. Bij tientallen forten, vestingen en bunkers door heel Nederland kan genoten worden van films, muziek, lekker eten en ander entertainment. Er zijn speciale fiets- en wandelroutes, markten en braderieën. Ook kan een waterliniemuseum bezocht worden, zoals Forteiland Pampus, Fort bij Vechten of GeoFort.

Volgend jaar komt er zeker weer een buitenbios. Of dit weer drive-in op ’t Hooft wordt of weer met zitzakken op de Dam, wordt nog bezien.