Open dag bij de Minibieb in Giessenburg

GIESSENBURG • Op zaterdag 19 september is er open dag bij de Minibieb op Giessenlaan 86, hoek Neerpolderseweg in Giessenburg.

Iedereen die het leuk vindt, mag met een kratje boeken bij Anneke Vonk op de stoep komen zitten om te ruilen. Het is geen verkoop dus. Graag aanmelden in verband met plaats en RIVM-regels. Aanmelden kan via annekevonk@live.nl of 0184-654118.

De Dag van de Minibieb wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. Het is een soort open huis, buiten bij een Minibieb. Het is voor bezoekers de kans om eens kennis te maken met de persoon achter het boekenkastje of juist met elkaar in contact te komen en boeken te ruilen. Op de website www.dagvandeminibieb.nl staat wie er meedoen.