Gerrit Mes neemt afscheid als voorganger van Jozua Alblasserwaard

KINDERDIJK/ALBLASSERDAM • Na bijna 28 jaar nam Gerrit Mes uit Kinderdijk afscheid als voorganger van Jozua Alblasserwaard. Een terugblik.

Begin jaren negentig kreeg Gerrit Mes vanuit Jozua Dordrecht, waar hij gastspreker was, de vraag of hij aan de andere kant van de Merwede samen met zijn vrouw een nieuwe gemeente op zou willen zetten. "Er zaten namelijk veertig, vijftig mensen uit de Alblasserwaard bij Jozua Dordrecht. Samen met een ander echtpaar hebben we gebeden of dit onze weg zou moeten zijn. Uiteindelijk zagen we het echt als een briefje uit de hemel."

Het werd geen instant succes. Zo'n twee jaar na de start waren er ruim twintig leden, inclusief kinderen. "In het begin heb ik in alle eerlijkheid echt wel eens gedacht: 'Hebben we Gods stem wel goed verstaan?' Als spreker was ik gewend aan honderden luisteraars; bij onze bijeenkomsten waren er soms maar een stuk of zeven."

Groei

Via het pand van de voormalige MAVO, het gebouwtje De Poort bij de huidige Oude Torenbrug en cultureel centrum De Wipmolen kwam Jozua Alblasserwaard terecht in de huidige locatie, aan de Ampèrestraat. Het ledental is inmiddels uitgegroeid van 23 tot circa duizend. "Waar die groei vandaan kwam? Deels vanuit andere kerkelijke gemeentes uit de regio, voor een klein deel van mensen die nergens aan deden, maar vooral ook van mensen die vroeger kerkelijk geweest waren en bij ons weer aansluiting vonden."

Na 28 jaar heeft de Kinderdijkse voorganger een stap teruggezet. Vele jaren lang combineerde hij het werk als timmerman met één en later twee dagen in de week leiding geven aan Jozua Alblasserwaard. De afgelopen drie jaar zijn de leidinggevenden bezig geweest met de overdracht.

Opvolger

In Cees van Harten uit Veenendaal vond Jozua Alblasserwaard een opvolger voor Gerrit Mes. Van Harten heeft jarenlange ervaring in de zorg en de zending en was onder meer voorganger van een Mozaïek- gemeente. Een jong gemeentelid, Mark Waardenburg uit Alblasserdam, meldde zich om als voorganger in een groeiproces leidinggevende taken op zich te nemen. Er wordt daarnaast rondgekeken om te komen tot drie parttime voorgangers.

