De jarige JOP in Lexmond trakteert

• De JOP in Lexmond. (Foto: Aangeleverd)

LEXMOND • Op vrijdag 18 september organiseert Lexmond Ontmoet En Doet in samenwerking met stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en Zederik In Beweging ‘De Jarige JOP Trakteert’. Deze activiteit vindt plaats van 15.30 uur tot 17.00 uur op het evenemententerrein in Lexmond en wordt georganiseerd ter ere van het éénjarig bestaan van de Jongeren Ontmoetingsplek.

Kinderen en jongeren vanaf groep 7 tot en met 15 jaar zijn van harte welkom om te komen spelen en sporten. De bezoekers zullen onder andere gaan boogschieten in samenwerking met Schuttersgilde St. Martinus & St. Antonius. En natuurlijk is er ook de traktatie van de jarige JOP.

Opgeven is niet nodig. Bij vragen kan gebeld worden met jongerenwerker Wolter Dijkstra via 06-47094455.