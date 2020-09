BAAS deelt mondkapjes uit in Leerdam

LEERDAM • Het MDT (Maatschappelijk Diensttijd) programma BAAS van de gemeente Vijfheerenlanden wil wel van de daken schreeuwen dat zij bestaan en zo bekender worden onder jongeren.

Via BAAS krijgen jongeren tussen de 15 en 27 jaar de kans om te werken aan hun toekomst en een mooiere wereld.

Omdat de medewerkers van BAAS jongeren daarnaast bewust wil maken dat ze hun eigen toekomst, en die van hun omgeving, poweren door zich aan de COVID-19 maatregelen te houden, werden er dinsdag in Leerdam mondkapjes uitgedeeld.

"Als herinnering aan wat we met elkaar afgesproken hebben als samenleving. Als mdt programma BAAS voelen we ons geroepen om van ons te laten horen om jongeren te herinneren hieraan, maar vooral om ze te steunen. Door corona lopen heel veel zaken anders, zoals vakanties, festivals, bijbanen en dergelijke. Best pittig als je nu jong bent. Dit vraagt positiviteit en omdenken", zegt Desiré van Veldhoven.

Uitdaging

"Bij BAAS leren we jongeren omdenken. We leren hoe ze moeilijke dingen of uitdagingen van een andere kant kunnen kijken, want dan maak je van de energie die loskomt bij iets wat anders loopt of tegenvalt iets nieuws en kun je beter in actie komen om er op een andere manier toch te komen. Als je bijvoorbeeld een foute studiekeuze hebt gemaakt, kun je hier flink van balen en erin blijven hangen."

"Maar je kunt ook blij zijn dat je nu je jong bent al ontdekt dat dat beroep je niet bevalt en dat je de tijd hebt om goed te onderzoeken wat dan wel echt bij je past en waar je blij van wordt. Hier helpen we jongeren mee met BAAS. Na een tussen (half)jaar met BAAS weet je wat je talenten zijn, waar je blij van wordt, welke richting je wilt met je toekomst én heb je met andere BAZEN de wereld een stukje mooier gemaakt met je talent."

Evenement

De mondkapjesactie werd gehouden in aanloop naar het lanceringsevenement.

"Dan gaan we BAAS lanceren en een Corona-proof evenement voor en door jongeren houden. Met omdenken kom je verder! Evenementen kunnen prima, als je dit samen verstandig doet", aldus Desiré.

Benieuwd naar BAAS? In oktober start een nieuwe groep en er zijn nog plekken. Volg mdt BAAS op instagram, facebook of youtube via @mdtbaas of bel 06-33031455 of kijk op www.mdtbaas.nl.