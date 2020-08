VHL Lokaal wil dat gemeente einde maakt aan overlast bij voetveer Ameide

AMEIDE • De fractie van VHL Lokaal wil dat de gemeente Vijfheerenlanden maatregelen neemt om een einde te maken aan de overlast van jongeren bij het voetveer van Ameide.

Wim van Dijk van VHL Lokaal heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van de gemeente Vijfheerenlanden.

De huidige twee schippers van het voetveer zijn op leeftijd en gaan ermee stoppen vanwege overlast door hangjeugd. Voetveer De Overkant, tussen Jaarsveld en Ameide, moet dus snel een nieuwe schipper vinden. Er reageerde echter niemand op een oproep voor vervangers.

“Wij zijn geschrokken van de berichtgeving in Het Kontakt over de overlast van jongeren bij het voetveer in Ameide en de reactie hierop van de inwoners en de kapitein van het voetveer. Juist dit particuliere initiatief betekent veel voor de inwoners van Ameide, Lopik en omliggende plaatsen”, legt Wim van Dijk van VHL Lokaal uit.

VHL Lokaal wil graag weten welke maatregelen de gemeente al getroffen heeft om hieraan een einde te maken en wat de gemeente gaat doen om in de toekomst te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt.