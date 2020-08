Verscherping coronacontroles in Zuid-Holland Zuid

REGIO • De coronacontroles in Zuid-Holland Zuid zullen de komende tijd worden geïntensiveerd. Die mededeling deed Reinie Melissant, burgemeester van Gorinchem en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ, dinsdagmiddag tijdens een persconferentie.

In Zuid-Holland Zuid zijn er de afgelopen week 103 vastgestelde coronabesmettingen bijgekomen.

Samen tegen corona

"Over het algemeen houden de mensen zich uitstekend aan de maatregelen", is het beeld dat Melissant heeft. "Hou dat vol. Het virus is nog niet op de terugtocht, integendeel. Samen tegen corona, we moeten het met elkaar doen."

Wie niet horen wil, moet maar voelen

Het is de Veiligheidsregio niet ontgaan dat het aantal feesten en partijen toeneemt. Reden om de controles weer te gaan intensiveren. Aanvankelijk op een vriendelijke manier. "Eerst waarschuwen, pas daarna beboeten", aldus Melissant. Maar als de situatie er om vraagt, zal wel stevig worden doorgepakt. "Wie niet horen wil, moet maar voelen."

Mondkapjes

Een speciale verordening maakt het mogelijk om specifieke maatregelen te nemen, zoals een mondkapjesplicht. "Maar het is niet zo dat we hiervoor een gebied op het oog hebben; het is nu niet aan de orde."

Teststraat Gorinchem

Regionaal GGD-directeur Karel van Hengel bevestigde dat er komende maandag of dinsdag een coronateststraat in Gorinchem zal worden geopend. Later deze week zijn hierover nadere mededelingen te verwachten.

Besmettingen

De meeste besmettingen kwamen er afgelopen week bij in Dordrecht (31). Daarna volgden Gorinchem (22), Zwijndrecht (17), Hoeksche Waard (11), Hendrik-Ido-Ambacht (10), Hardinxveld-Giessendam (5), Alblasserdam (3), Papendrecht (2), Sliedrecht (1) en Molenlanden (1).