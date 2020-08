Bewoners West Kinderdijk over pilot bodemsanering: ‘Bijna alles ging mis bij onze achtertuin'

ALBLASSERDAM • De bewoners van de West Kinderdijk in Alblasserdam waarbij als eerste de grondsanering plaatsvond van de met lood vervuilde achtertuin, zijn zeer ontevreden over de manier waarop het werk is uitgevoerd.

“Er hebben zich kwesties voorgedaan die zeer onwenselijk, schofferend en strafbaar zijn”, vertelt Bernadine van Bastelaere. Samen met haar buren aan beide zijden was hun achtertuin aangewezen als pilot. In een later stadium is begonnen aan de sanering van de overige ongeveer vijftig tuinen aan de West Kinderdijk in Alblasserdam en de Molenstraat in Kinderdijk. Hier is het werk nu nog bezig. De loodvervuiling, die in het verleden ontstaan is door verschillende oorzaken, is gevaarlijk voor met name jonge kinderen.

Achteraf

Vanwege hun jonge gezin wilden Bernadine en haar man graag meewerken aan de sanering. “Maar als we van te voren hadden geweten waaraan we begonnen waren, hadden we het nooit gedaan”, vertelt Bernadine.

Samen met de buren, de familie Van Asperen, heeft ze bijgehouden wat er mis is gegaan. Dit heeft geresulteerd in een dertig pagina’s tellend logboek, voorzien van foto’s met uitleg van alle fouten en onzorgvuldigheden.

Logboek

“We zijn onjuist geïnformeerd over de herinrichting, tot viermaal toe is de riolering vernield, twee keer ging de gasleiding kapot, waaronder één keer de hoofdgasleiding. Toen stond er ineens een rij busjes van Stedin voor de deur. Er zijn meerdere milieudelicten geweest. Vervuilde aarde van de achtertuin is op openbaar terrein gedumpt zonder afzetting, er is vervuild water in het Oosteromse Wiel gepompt, de medewerkers gingen pas beschermende kleding dragen toen we hen daarop wezen, er werd zo ruw gewerkt dat we vreesden voor het instorten van een balkon en een wandkering. Bomen zouden behouden kunnen worden, maar moesten toch ineens weg. We kregen zo’n lage vergoeding daarvoor dat we amper een klein boompje terug konden plaatsen. Ze wilden tuin opleveren zonder trap, maar dan zouden we niet meer fatsoenlijk in onze tuin kunnen komen.” En de lijst is nog veel langer.

Voortdurend werden de misstanden doorgegeven aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), de opdrachtgever, en aan Verheij Milieu uit Sliedrecht, de uitvoerder. “Maar we kregen geen reacties terug. Ze wezen voortdurend naar elkaar als er fouten gemaakt waren.”

Gesmeekt

Twee van de drie bewoners van de pilot hebben OZHZ gesmeekt of een andere aannemer het werk zou mogen overnemen, maar dat was niet mogelijk. “Wat we nu vooral willen, is anderen waarschuwen. Door deze gang van zaken hebben wij onnodig veel stress gehad, tijd verloren en bovendien kosten moeten maken, terwijl wij als gedupeerde al verliezers zijn van die vervuiling. Dat gun je niemand.”

“Het klopt dat bij deze woningen, mede door het feit dat dit de eerste saneringen betrof, helaas enkele zaken niet goed zijn gegaan”, erkent woordvoerder Martin Vermeulen van de OZHZ. “Dat betreuren we. Daarover hebben we tussentijds diverse keren contact gehad met de bewoners, steeds met de insteek om de opgetreden problemen in goed overleg op te lossen binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten van het project. OZHZ heeft ook Verheij Milieu en onderaannemers daar waar van toepassing, aangesproken op haar tekortkomingen. We hebben hierbij steeds naar eer en geweten getracht zaken op te lossen, onder andere door gemaakte onkosten te vergoeden, bewoners ter compensatie meer mogelijkheden te bieden voor hun tuin en duidelijker afspraken te maken met de aannemers over bijvoorbeeld de communicatie.”

Andere lezing

Bernadine's lezing is anders: "Nadat OZHZ en Verheij meerdere malen aannemers en onderaannemers hebben aangesproken op de wijze van werken, hebben wij geen enkel gehoor of opvolging hiervan gezien. Wij zijn ook aan het einde van dit traject met een kluitje het riet in zijn gestuurd. Ook hebben wij geen enkele tegemoetkoming of vergoeding gekregen voor de gemaakte kosten." De werkzaamheden zijn onlangs afgerond. “Uiteindelijk is de tuin nu aardig zoals we het willen, maar dat komt omdat we er zelf heel veel aan gedaan hebben en er zelf geld ingestoken hebben.”