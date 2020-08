Een veelgestelde vraag bij het stemmenbureau is: “Professioneel voice-over worden, hoe doe ik dat?” Om die vraag te kunnen beantwoorden laten we een bekend voice-over bureau aan het woord, dat gespecialiseerd is in het aanbieden van professionele stemacteurs.

De meeste mensen komen op het idee om voice-over te worden omdat ze tijdens feestjes van vrienden en bekenden horen dat men een mooie stem heeft, of men heeft ervaring opgedaan als radio discjockey bij de lokale radio.

De snelste manier om voice-over of stemacteur te worden is door ervaring op te doen door te leren stemacteren. Het spreekt voor zich dat acteurs meer ervaring hebben met.. acteren. Maar ook professionele sprekers weten hun stem goed in te zetten. Als je deze ervaring nog niet hebt is het belangrijk om te oefenen. We delen daarom de belangrijke tips voor je op een rijtje om aan de slag te gaan als voice-over en stemacteur.

Maak je eerste voice-over opname!

Veel mensen vinden hun stem ‘gek’ klinken wanneer ze deze voor het eerst terug horen. Een simpele tip om dit gevoel kwijt te raken is door jezelf als stemacteur vaak op te nemen. De meeste professionele stemmen hebben dit gevoel immers niet meer doordat een voice-over opname dagelijkse kost is. Door jezelf vaak terug te luisteren krijg je ook een beter beeld van je eigen stem, en vooral je USP’s als voice-over stem. Waardoor klinkt jouw stem ‘beter’ en waarom zouden mensen jouw stem willen boeken voor hun video?

Bekende Nederlandse voice-overs in bedrijfsfilms

In het voice-over vak wordt vaak de vergelijking gemaakt met beroemde voetballers. Begrijpelijk, want net zoals bij jonge voetballers keken bekende Nederlandse voice-overs het ook af van hun voorgangers! Het grote voordeel is dat jij niet naar een voetbalveld hoeft af te reizen. Je kunt de radio aanzetten en de reclames met stemacteurs komen je direct tegemoet. Omdat steeds meer bedrijven een bedrijfsfilm maken voor hun onderneming, helpt het bekijken van deze infomercials ook enorm. De meeste stemacteurs in Nederland spreken namelijk geen commercials in, maar zakelijke bedrijfsfilms en e-learning video’s. Myth busted!

Introductie cursus & leren stemacteren

Het is belangrijk dat je voice-over tekst goed inlevend wordt ingesproken. Teksten voorlezen is not done! Daarnaast moet je de juiste tone of voice kunnen beheersen, zoals zakelijk inspreken voor een corporate video (bedrijfsfilm) en een uplifting stemgeluid in een prositieve commercial. Kortom, er komt nogal wat stemacteren bij kijken. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele voice-over opleidingen. Je kunt er tegen een bepaald bedrag leren stemacteren. Natuurlijk zul je niet direct een professionele voiceover zijn, maar je kunt er zeker wel iets van leren.

Zorg goed voor je spreekstem

Net zoals modellen niet de hele dag hamburgers eten, zo is het ook bij stemacteurs. Zij drinken bij voorkeur thee met honing en doen regelmatig oefeningen met hun spreekstem. Zo wordt hun mooie stem nóg mooier en uiteindelijk zullen zal men een groei zien omdat opdrachtgevers vaker denken: “die heeft een goede stem, laat ik hem/haar de volgende keer weer als voice-over boeken”.

Aansluiten bij een voice over agency

De meeste Nederlandse stemacteurs die voor een voice over agency werken, doen dat als zzp’er. Je zult jezelf dus moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel om als freelancer in Nederland te kunnen werken. En ook zul je iets moeten weten van marketing. Je zult op de radar moeten komen bij stemmenbureaus en reclamebureaus. En dat doe je niet door simpelweg je demo’s als MP3 audio bestanden te spammen. Dit gaat iets anders. Je zult moeten leren netwerken. Vraag om feedback. Uiteindelijk word je beter als voice-over en zul je misschien in het stemmenbestand komen, het doel waarnaar je zult streven waarschijnlijk.

Als freelancer voice-over worden

Kortom, als freelancer even snel voice-over worden, nee dat is echt niet in één dag geregeld. Een goede voice-over worden doe je door er veel tijd en energie in te steken en te leren ontleden hoe stemacteurs commercials inspreken. Het helpt door ook geld te investeren in een goede voice-over microfoon. Daarnaast heb je software nodig om te audio in op te kunnen nemen. Hier zijn zowel professionele als gratis oplossingen voor.

Belangrijk om te weten dat zelfs de beste stem waarschijnlijk niet de duurste cursus voice-over worden heeft gedaan en de duurste opnamestudio ooit had voordat hij/zij doorbrak. De belangrijkste succesfactor is en blijft: talent! Blijf daar dus hard aan werken, en uiteindelijk zal hopelijk succes volgen. Veel succes!