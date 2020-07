Gerti de Koeijer uit Lexmond zoekt fruitplukkers

LEXMOND • Voor het project ‘Van pluk tot pak; hoe fruit verbindt in de strijd tegen voedselverspilling’ is initiatiefneemster Gerti de Koeijer uit Lexmond op zoek naar fruitplukkers.

“Wie komt er fruit plukken in Lexmond dat anders onder de boom ligt weg te rotten?”, redeneert Gerti. In de gemeente Vijfheerenlanden zijn er veel hoogstamfruitbomen, een beeldbepalend cultuurlandschap. Vroeger had elke boerderij een aantal fruitbomen in het kader van zelfvoorzienend leven. Niet iedereen met fruitbomen is in de gelegenheid om al het fruit op te eten of te verwerken, waardoor dat vaak onder de boom belandt en wegrot. Gerti: “Hartstikke zonde!”

Mede mogelijk gemaakt door de gemeente gaat het project van start. Net als vorig jaar zal er ook fruit gedoneerd worden aan de Voedselbank. Het grootste deel van het overige fruit zal geperst worden tot sap.

Gezellig fruit plukken

Gerti: “Wie draagt er een steentje bij in de strijd tegen voedselverspilling. Fruit plukken met elkaar is erg gezellig. Leuk om als gezin, klas of bedrijfsuitje te doen en zo een lokaal project te steunen. Samen kunnen ze duizenden kilo’s aan fruit redden. Het betreft onbespoten hoogstamfruitbomen.” Het plukken gebeurt op eigen risico. In verband met het beschikbare materiaal is aanmelden gewenst.

Stichting

Het project ‘Van pluk tot pak’ wordt ondergebracht in stichting De Batsburgh, die zich inzet om geschiedenis samen te kunnen beleven. Naast de plukdagen zal er ook een oogstfeest komen zodat iedereen kan proeven.

Met dit project blijft de hoogstamfruitboom in de belangstelling, wordt er aandacht besteed aan voedselverspilling en mensen worden met elkaar verbonden tijdens een gezellige buitenactiviteit. Met de verkoop van het sap wil de stichting hier een levensvatbaar project van maken.

Aanmelden

Het fruitplukken zal plaatsvinden in augustus en september met uitloop tot begin oktober. Deelnemers mogen iedere week komen, maar dat hoeft niet. Op de woensdagochtend wordt er van 09:30 tot 12:00 geplukt voor de Voedselbank. Op zaterdag van 13:30 tot 16:00 wordt er ook fruit geplukt. Bedrijfsuitjes kunnen prima door de week plaatsvinden. Voor meer informatie en aanmelden kan er gemaild worden naar gertidekoeijer@hotmail.com of stuur een berichtje naar 06-18333867.