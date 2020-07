Jan Oosterling blikt terug op faillissement Arti'70 in Meerkerk door coronacrisis

LEXMOND/MEERKERK • Bijna vijftig jaar runde Jan Oosterling met succes Arti'70. De coronacrisis betekende het faillissement voor het bedrijf.

De voorbereidingen voor de viering van het vijftigjarig bestaan van Arti'70 waren al in volle gang; vierhonderd mensen waren welkom op het gouden jubileumfeest. Maar de coronamaatregelen maakten een abrupt einde aan de werkzaamheden van het bedrijf, dat Jan Oosterling (80) in 1970 opzette. De specialiteit van Arti'70, het ontwerpen en bouwen van stands voor beurzen in binnen- en buitenland, was in één keer nutteloos. "We konden nog een paar 'interieurtjes' maken en daarna was er niets meer te doen", vertelt de Lexmondse ondernemer.

Hij gooide uiteraard niet zomaar de handdoek in de ring. Er stonden meerdere grote projecten aan te komen, zoals een internationale beurs in Amsterdam in september. "Daarbij ging het om meer dan een miljoen euro aan omzet. Maar op een gegeven bleek dat die niet doorging. Er was daarnaast geen perspectief dat dit of volgend jaar er weer beurzen gehouden konden worden."

Loonkosten

Er werd gebruik gemaakt van de overheidsregeling om loonkosten te vergoeden. "Dat ging om tachtig procent, maar met de andere kosten gaan er elke maand nog steeds tonnen de deur uit. Dat houd je niet vol als er geen inkomsten zijn."

In mei volgde het faillissement. Het bedrijf dat Oosterling van nul af opbouwde, hield op te bestaan. Hij is er zelf nuchter onder. "Natuurlijk, ik vind het heel vervelend. Maar je moet alles een keer meegemaakt hebben, toch? En ik heb dit niet zelf veroorzaakt. Wel vind ik het triest voor de werknemers, van wie er meerderen hun hele werkzame leven bij Arti'70 in dienst zijn geweest."

