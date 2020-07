Versoepeling openingstijden bij De Doetsekom; buikschuifwedstrijd 11 juli

GIESSENBURG • Met ingang van zaterdag 11 juli versoepelt zwembad de Doetsekom in Giessenburg de openingstijden en zijn zowel abonnementhouders als bezoekers met een dagticket gedurende de hele dag welkom in het grootste openlucht zwembad van de Alblasserwaard.

“Vanaf 11 juli is het toegestaan conform de richtlijnen van het RIVM om alle leeftijden tegelijkertijd toegang te verlenen tot ons zwembad op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. We hanteren hierbij de regel ‘1,5 meter afstand is altijd de norm, door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte’. We maken geen onderscheid tussen abonnementhouders of bezoekers die een dagticket of 12 strippenkaart bij de kassa kopen, wel bieden we banenzwemmers exclusief de ruimte in het diepe bad tijdens tijdsblok 1 en 3”, zegt Kees Commijs van De Doetsekom.

Pauzes

Hij vervolgt: “Van maandag tot en met vrijdag is het bad geopend van 10.00 tot 20.00 uur en worden er 2 pauzes ingelast. In het weekend is er 1 pauze en sluit het bad om 17.00 uur. Tijdens dit half uur is het niet toegestaan om te zwemmen, wel mogen alle bezoekers recreëren op de ligweide en/of op het terras van Sportcafé ’t Kommetje. We roosteren deze pauzes bewust in uit het oogpunt van ‘goed werkgeverschap’ voor onze mensen in deze bijzondere periode. Ook gebruiken we deze pauze voor het schoonmaken en het desinfecteren van het sanitair en andere contactpunten.”

Activiteiten

Niet alle activiteiten kunnen doorgang hebben, maar waar mogelijk probeert het zwembad met bijdrage van De Halte en Giga Molenlanden toch een tof programma neer te zetten voor met name de jeugd. Zo staat er zaterdagmiddag 11 juli van 11.00 tot 16.00 uuer een buikschuifbaan op het programma en wordt het seizoen feestelijk afgesloten met een zwemdisco op zaterdag 29 augustus.

Kijk voor de openingstijden en alle evenementen: www.dedoetsekom.nl.