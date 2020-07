Midden in de Corona-crisis worden er ook nog bedrijven gestart. One Media uit Amsterdam is zo’n voorbeeld. De media consultants wilen met een 360 graden aanpak bedrijven in het MKB segment bedienen met zowel creatieven als marketing- en mediastrategen, om zo kleine spelers van premium advies te bedienen.

Veel kleinere bedrijven weten vaak niet goed welke media zij in moeten zetten. Men denkt dat een radiocommercial laten maken een dure aangelegenheid is, terwijl dit al voor enkele honderden euro’s kan. Voor de media strategie wordt vervolgens een kennis ingeschakeld ‘die wel eens op de radio heeft geadverteerd’. Niet echt een goede strategie, denkt One Media.

Klein mediabureau voor kleine adverteerders

Voor online marketing werkzaamheden is er overigens een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer diensten door bedrijven en instellingen zelf wordt gedaan, mede dankzij slimme SaaS (software as a service) marketingtools. De markt voor offline media, zoals radio-, televisie en billboard-reclame is echter veel meer versnipperd, en hiervoor bestaan dan logischerwijs ook geen 100% effectieve tools.

Volgens One Media richten de grote mediabureaus in Amsterdam zich standaard op de grote vissen, adverteerders met een media budget van meer dan €75.000. Merken met een media-budget van €10.000 tot €50.000 vallen al snel tussen wal en schip. Daarom positioneert One Media zich als een sympathiek klein mediabureau voor de kleine adverteerder.

Bewezen reclame formats

Volgens Olivier van Dam, strategy lead bij One Media, is de manier van denken bij het nieuwe bureau anders, waardoor men goedkoper kan werken. Van Dam: “Grote merken willen heel graag iedere keer nieuws dat op een grote wijze wordt gebracht. Dat is mooi, maar ook duur. Wij werken alleen met bewezen effectieve en betaalbare reclame formats. We vinden het wiel dus niet uit, maar kiezen steeds het juiste vliegwiel waarvan we weten dat deze zorgt voor een omzetstijging.”

Dat branding door mediabedrijven opnieuw moet worden uitgevonden, vindt Van Dam bijzonder: “Niet zelden kunnen wij een boodschap verpakken in een radiocommercial van slechts 5 seconden. Aangezien vele radiocommercials nog standaard 20 seconden worden gemaakt, kunnen wij alleen hierom al effectiever zijn met een directe besparing van 75% in reclame budget. Bovendien werken 5 seconden in mijn beleving veel beter dan die slepende 20 seconden commercials, in mijn optiek. Dit is nog maar één simpel voorbeeld van een slimmere mediastrategie voor kleine adverteerders.”

Gratis kennismakingsgesprek

Slimmer en betaalbaarder een tv- of radiocommercial laten maken, dat is slechts één van de vele media-services van One Media. Wie geïnteresseerd is geraakt in een betaalbaar mediaplan en wil zien wat de consultants van One Media voor jouw omzet kunnen betekenen, kunnen een gratis kennismakingsgesprek van 20 minuten plannen via 020 – 210 1770.

Contact

One Media

Lootsstraat 26H

1053NZ Amsterdam

Telefoon: 020 210 1770

Email: info@onemedia.nl