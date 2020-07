Commissie adviseert: onderzoek ook gemaallocatie Groot-Ammers West

GROOT-AMMERS • De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor de aanpassing van het watersysteem in de Alblasserwaard ook Groot-Ammers West als locatie voor een nieuw gemaal te onderzoeken.

Ook adviseert zij om te laten zien of het nieuwe watersysteem op de lange termijn voldoet. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Waterschap Rivierenland wil het watersysteem in de Alblasserwaard anders inrichten. Het lukt niet meer om het waterpeil onder extreme omstandigheden te beheersen. Ook is het water bij de huidige inlaat steeds vaker (te) zout. Voor de nieuwe inrichting zijn één of twee nieuwe gemalen nodig. Voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het waterschap wil Hardinxveld en Groot-Ammers Sluis als mogelijke gemaallocaties onderzoeken. Omdat Groot-Ammers West naar verwachting minder invloed heeft op de woon- en leefomgeving, landschap, cultuurhistorie en recreatie, adviseert de Commissie ook deze als mogelijke locatie in het rapport mee te nemen.

In de toekomst kan een hoger waterpeil in de polders van de Alblasserwaard nodig zijn, bijvoorbeeld om water voor droge zomers langer vast te houden. Daarom adviseert de Commissie in het rapport te onderbouwen dat het nieuwe watersysteem ook voldoet als in de toekomst gekozen wordt voor een hoger polderpeil.