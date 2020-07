Veel animo voor Arkel Christmas Village

ARKEL • Vier inwoners willen met Arkel Christmas Village in december héél Arkel verlichten en versieren. Het dorp heeft er nu al zin in.

Van 11 tot en met 30 december moet je elke avond vanuit de verte Arkel duidelijk zien liggen: een baken van licht in de Alblasserwaard. Dat is het doel van de initiatiefnemers van Arkel Christmas Village: alle inwoners hun huis laten verlichten en versieren rond de kerstdagen. "Daarvoor hoeven ze echt niet groots uit te pakken; gewoon een slinger met lampjes aan de gevel of in de tuin is al mooi", vertelt Hans Wijnhoff.

Samen met dorpsgenoten Jan Krol, Bert van Meteren en Rachelle Metz trekt hij de kar van Arkel Christmas Village. De aanleiding was het evenement Arkel Christmas Station, waarbij het Arkelse station door Stichting DierenLot in het kader van een fondsenwerfactie feestelijk was verlicht. "Dat was een doorslaand succes. Op basis daarvan hebben we met ons vieren gezegd: dit moeten we verder uit kunnen bouwen. Hoe mooi zou het zijn als heel het dorp verlicht zou zijn? Daar zijn we mee aan de slag gegaan."

Enthousiast

Uit een eerste informatieavond met onder meer de verenigingen, Dorpsraad Arkel, buurtverenigingen en ondernemers bleek dat dit idee op veel enthousiasme kon rekenen. "Diverse straatverenigingen waren meteen enthousiast en er werden al plannen gemaakt over hoe de buurt kan worden verlicht. Daar zijn we heel blij mee. Voor ons staat voorop dat wij de aanzet willen geven. Het is aan de inwoners zelf om het uit te voeren."

Hij vervolgt: "Alles is mogelijk, bijvoorbeeld met een thema als Charles Dickens, Anton Pieck of Las Vegas. Wat we absoluut níet willen is de openbare weg op, in verband met vergunningen,) of een levende kerststal met dieren. Mochten er vragen zijn of als er meer informatie nodig is, dan horen we het graag. Wij willen waar mogelijk faciliteren."

Proef de Kerst

Als alles doorgaat gaan op 11 december overal in Arkel de knoppen om voor de feestelijke verlichting. Tegelijkertijd met de tweede editie van Arkel Christmas Stationén Proef de Kerst, de jaarlijkse decembermarkt van de Arkelse ondernemers.

"De deelnemers aan Arkel Christmas Village maken kans op mooie prijzen", gaat Hans Wijnhoff verder. "In de loop van december gaat een jury door de straten om de verlichting te beoordelen. Welke prijzen we uit gaan reiken moeten we nog bespreken, maar bedrijven die deze willen sponsoren, zijn welkom om zich te aan te melden."

Facebook

Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen via het mailadres arkelchristmasvillage@gmail.com. Daarnaast is er de Facebookpagina www.facebook.com/kerstmisarkel