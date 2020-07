Wiek Goudriaanse Molen breekt in volle vlucht af

GOUDRIAAN • Eén van de wieken van de Goudriaanse Molen brak dinsdagochtend af terwijl de molen aan het draaien was.

De oorzaak is nog onbekend, maar molenaar Johan Barten verwacht dat het om een geval van metaalmoeheid gaat. "Het zijn ijzeren roeden, waarin op meerdere plekken lasnaden zitten. Daar kan een breuk zijn ontstaan. Verder was er weinig aan de hand; het waaide heel rustig."

Zelf stapte hij net de molen binnen toen het gebeurde. "De hovenier die hier bij de molen aan het werk is, vroeg of ik onze auto even wilde verplaatsen. Dat heb ik gedaan en toen ik de deur van de molen achter me dicht deed, hoorde ik opeens een lawaai. Buiten zie ik dat de staart van de molen heftig heen en weer ga. Aan de andere kant zie ik door het raam een wiek langskomen en weer terugkomen."

Spanwijdte

Buiten bleek de helft van de buitenste roede net boven het midden te zijn doorgebroken. De wiek bleef nog net hangen en viel niet naar beneden. De roedes komen uit 1985. "En dan te bedenken dat ik altijd vertel hoe sterk ze zijn. Dit is één van de grootste molens van Nederland wat betreft spanwijdte van de wieken, dus ze moeten veel kunnen hebben."