Rabobank schenkt 500 euro voor JOP Lexmond

LEXMOND • Rabobank Lek en Merwede schonk initiatiefgroep Lexmond Ontmoet en Doet onlangs een cheque van 500 euro.

Namens de Rabobank kwam Irene van Veen langs bij de nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek in Lexmond, afgelopen jaar gerealiseerd door de initiatiefgroep en jongeren uit het dorp. Een succesvol project, zo benadrukken jongerenwerker Wolter Dijkstra en Christine van Reeuwijk, drijvende kracht achter Lexmond Ontmoet en Doet. "Er wordt druk gebruik van gemaakt. Door de corona was het even wat minder, maar nu is het er bijna elke avond weer druk."

De opzet was al bijzonder: de jongeren zelf speelden een positieve en doorslaggevende rol om de JOP binnen te halen. Die positieve houding is er nog steeds. Christine: "Er zijn korte lijnen met omwonenden, de politie en Wolter. Laatst stuurden ze de wijkagent een berichtje of hij langs wilde komen om even te chillen en dat deed hij ook." Wolter vult haar aan: "En toen ze als activiteit wilden gaan buikschuiven, kregen ze van de buurman via een tuinslang water om op het zeil te spuiten. Het loopt echt heel erg goed."

Ouderen

Uitgangspunt van Lexmond Ontmoet en Doet en de jongeren was en is om jaarlijks iets voor Lexmondse ouderen te organiseren. Dat sprak Irene van Veen zo aan dat ze dit graag met een cheque wilde waarderen. Er wordt nu volop nagedacht over een nieuwe activiteit om daar komend najaar invulling aan te geven.

"Maar dat is gezien de coronamaatregelen lastig. Mag je straks weer bij elkaar komen en op welke manier? Of moeten we anders bijvoorbeeld bij de mensen zelf thuis langsgaan om iets te overhandigen? We gaan hoe dan ook iets moois voor ouderen doen met deze prachtige gift.”

Meer info: https://www.facebook.com/Lexmond-ontmoet-en-doet-684069435378926/