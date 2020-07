Klachten over bouwverkeer in de kern van Langerak

LANGERAK • Vrachtwagens met bouwverkeer die stranden in de kern Langerak. Dat zorgt voor overlast in het dorp. De fractie van de ChristenUnie in Molenlanden heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Vanuit Langerak krijgen wij signalen dat er regelmatig vrachtwagens met bouwmaterialen ‘stranden’ in de kern Langerak”, meldt Pieter van Bruggen van de ChristenUnie. Dat zorgt voor overlast.

“Het lijkt erop dat leveranciers op voorhand niet of niet goed gebriefd worden over de locaties en aanrijroute, vervolgens zou ook de bewegwijzering te wensen overlaten.”

Het woningbouwproject in Langerak-Zuid heeft vertraging opgelopen. Dat had onder meer te maken met de aanleg van een bouwweg om de kern Langerak te ontlasten. “Daarom zou het bijzonder vervelend zijn als deze bouwweg niet in alle situaties wordt gebruikt”, als Van Bruggen.

Een paar eenvoudige acties lijken volgens hem voldoende om het probleem op te lossen. De ChristenUnie wil graag van de gemeente weten wat zij kan doen om de overlast van bouwverkeer tegen te gaan.