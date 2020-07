PvdA vraagt zich af waarom kinderopvang in Springplank niet kan

MEERKERK • De fractie van PvdA Vijfheerenlanden wil van het gemeentebestuur weten waarom de Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) uit Leerdam geen toestemming krijgt om een ruimte te huren in OBS De Springplank in Meerkerk.

“Onze fractie vraagt zich af wat de onderliggende motivatie van het college is om dit verzoek af te wijzen?”, vraagt Christel van ’t Pad van PvdA Vijfheerenlanden aan het gemeentebestuur. “Immers: we treffen kinderopvang op vele plaatsen in scholen en het past toch ook in de brede scholen gedachte?”

PvdA Vijfheerenlanden wil laten laten onderzoeken of er geschikte ruimte voor kinderdagopvang elders in Meerkerk aanwezig is, door met Fien Wonen in overleg te treden of zij een woning ter beschikking kunnen stellen. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, moet er volgens de PvdA samen met SKCN aan een makelaar opdracht gegeven worden om te zoeken naar een passende locatie.