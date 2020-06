Aannemer en opdrachtgever Adeleck naar rechter vanwege meningsverschil over rekeningen

GROOT-AMMERS • Een meningsverschil over de rekeningen zorgt ervoor dat aannemingsbedrijf Lagendijk uit Streefkerk en opdrachtgever Tim Valckenier van zorgcomplex/restaurant Adeleck uit Groot-Ammers straks tegenover elkaar staan in de rechtbank.

De aannemer claimt dat rekeningen niet zijn betaald door de opdrachtgever, terwijl Valckenier vindt dat onterechte rekeningen uiteraard niet betaald hoeven te worden.

“In het contract is duidelijk omschreven waarvoor wel en waarvoor niet betaald moet worden”, vertelt Valckenier. Hij ziet de behandeling van het kort geding dan ook met vertrouwen tegemoet.

Aannemingsbedrijf Lagendijk denkt daar anders over. ‘Hier oefent aannemingsbedrijf Lagendijk bv een retentierecht uit’, staat met dikke letters op pamfletten die door de bouwer achter de ramen van het pand in aanbouw zijn gehangen.

Het retentierecht is een eenzijdige actie van de bouwer om bij de rechter aan te geven dat een klant in gebreke blijft met betalingen. De aannemer geeft in dat geval het pand niet vrij totdat de klant aan de financiële verplichtingen heeft voldaan.

“Deze pamfletten zijn opgehangen zonder aankondiging of overleg. We worden publiek aan de schandpaal genageld terwijl we al onze betalingsverplichtingen na zijn gekomen”, reageert Tim Valckenier.

Aannemingsbedrijf Lagendijk benadrukt echter dat zij juridisch verplicht zijn om de mededeling over het retentierecht zichtbaar kenbaar te maken op de bouwplaats. “Het zegt dat we het werk afmaken, maar dat we een geschil hebben over de afwikkeling”, aldus Gert-Jan Lagendijk van het aannemingsbedrijf.

Het conflict spitst zich volgens Tim Valckenier toe op onterecht of te vroeg verstuurde facturen. Hij vindt dat hij die nog niet hoeft te betalen, omdat het pand nog niet is opgeleverd. Daarnaast moet er volgens Valckenier nog een verrekening plaatsvinden, omdat de oplevering vele maanden vertraging heeft opgelopen.

Volgens het contract zou de oplevering in week 45 van 2019 plaatsvinden, maar het ziet er nu naar uit dat de opening pas net voor de zomervakantie kan plaatsvinden. “We hebben een boeteclausule opgenomen bij een vertraging in de oplevering”, legt Valckenier uit.

Gert-Jan Lagendijk van het aannemingsbedrijf wil inhoudelijk niet reageren op de kwestie. “Ik onthoud me van commentaar, omdat het iets is tussen ons en de opdrachtgever. Ook in het belang van de opdrachtgever is het beter om nu niets te zeggen. Ik hoop op een snelle afwikkeling.”

Dat laatste hoopt Tim Valckenier ook. Hij zal een kort geding aanspannen om een juridische uitspraak te krijgen over de kwestie. Vanwege corona is de druk op de rechtbanken groot, waardoor nu nog niet duidelijk is wanneer de zitting is.

In Adeleck, fraai gelegen pal naast het Schoonhovenseveer, komen zes luxe zorgappartementen. Beneden in het pand wordt een restaurant geopend, dat behalve aan bewoners ook aan gasten serveert.