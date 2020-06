Veiligheidsregio overweegt alcoholverbod bij grote evenementen

REGIO • De Veiligheidsregio ZHZ overweegt een alcoholverbod in te stellen, wanneer straks grotere evenementen weer plaats mogen vinden.

Dat vertelde voorzitter Wouter Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie over de coronamaatregelen. Hij reageerde op de persconferentie van het kabinet van de dag ervoor, waarin verregaande versoepelingen werden aangekondigd in de aanpak van corona. Met name de anderhalve meter afstand blijft echter strikt gehandhaafd.

“Het komt steeds meer neer op lokale en regionale invulling”, betoogde Kolff over de aanpak van corona in Zuid-Holland Zuid. Een aantal zaken is daarbij uitgedacht en voorzien van regels. Maar bij grote evenementen in de buitenruimte is nog niet duidelijk hoe die in de praktijk zullen verlopen.

Steeds moeilijker

Kolff vreest dat bij evenementen waarbij alcohol geschonken wordt, het steeds moeilijker is om de anderhalve meter afstand in acht te houden, vooral naarmate het later op de avond wordt en mensen meer gedronken hebben.

“Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft gezegd dat hij geen alcohol wil bij dergelijke evenementen. Ik zie daar wel wat in”, vertelde Wouter Kolff tijdens de persconferentie.

Verdienmodel

Hij denkt niet dat het verdienmodel onder grote evenementen wegvalt wanneer er geen alcohol geschonken mag worden. “Ondernemers zijn creatief genoeg om met creatieve oplossingen te komen”, aldus Wouter Kolff.

Het is overigens niet de bedoeling dat evenementen die in het voorjaar gecanceld zijn, om die alsnog in te halen in de tweede helft van het jaar. Sommige evenementen van dit jaar zijn reeds doorgeschoven naar volgend jaar. Andere evenementen zijn definitief afgeblazen. Als er extra evenementen in het najaar gehouden gaan worden, wordt de druk op de kalender te groot, ook voor hulpdiensten.

Er waren in de afgelopen week overigens maar negen besmettingen in de regio Zuid-Holland Zuid. “Dat is echt heel weinig”, vond Karel van Hengel, directeur publieke gezondheid bij de GGD. Negen besmettingen is een half procent van het aantal tests dat is afgenomen in de afgelopen week.