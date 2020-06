Collecte Rode Kruis ditmaal niet huis aan huis

REGIO • Het landelijke Rode Kruis heeft voor 2020 besloten om niet huis-aan-huis te gaan collecteren in verband met het coronavirus.

De collecteweek is van 21 tot en met 27 juni. ”In deze crisistijd willen we zo min mogelijk fysiek contact hebben met mensen en hopen wij dat iedereen via de QR-code aan ons wil doneren”, aldus Gerda van Rossum van Rode Kruis Hardinxveld, de afdeling waartoe omliggende dorpen in de Alblasserwaard behoren.

“Als afdeling ondersteunen wij bij diverse activiteiten”, legt Gerda uit. “We hebben met verschillende mensen deel uitgemaakt van de landelijke telefonische hulplijn. We hebben met een team gewerkt in de voedselbank van Dordrecht, omdat daar diverse kwetsbare vrijwilligers tijdelijk niet konden meewerken. Ter ondersteuning van de ambulancedienst werd er een netwerk opgestart om vervoer van COVID-19 mensen mogelijk te maken. Inmiddels is er de mogelijkheid om je te laten testen in Dordrecht, ook daar helpen vrijwilligers de mensen van de GGD. Daarnaast willen wij graag ook onze opleidingen en herhalingscursussen blijven geven.”

Wie interesse heeft in een cursus of een workshop, kan dat laten weten via www.rodekruis.nl/hardinxveld-giessendam.nl of 0184-618894.

Bij dit bericht is een QR code geplaatst. De informatie daarachter kan ook bereikt worden via www.rodekruis.digicollect.nl/hardinxveld-giessendam.