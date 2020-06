Opening zoldermuseum in Molenaarsgraaf door Burgemeester Segers

MOLENAARSGRAAF • Afgelopen vrijdagmiddag 19 juni verrichte burgemeester Theo Segers naar eigen zeggen zijn eerste officiële opening in zijn huidige ambt als burgemeester van de gemeente Molenlanden. Dit deed hij eenvoudig door een lintje door te knippen op de als zoldermuseum ingerichte ruimte bij de familie Wemmers aan de Graafdijk Oost 52 in Molenaarsgraaf.

Deze ruimte van 8 bij 4,5 meter is de afgelopen tijd ingericht met herinneringen en bodemvondsten van het onderzoek dat Arjan de afgelopen jaren deed naar de luchtoorlog boven de regio in de periode 1940-45.

Mooi gesprek

In een mooi gesprek met de burgemeester en zijn echtgenote mocht Arjan zijn passie toelichten en vertellen over de neergestorte vliegtuigen en daarbij om het leven gekomen bemanningsleden in de Waard tijdens de oorlog. Dit sprak de burgemeester, die een onderwijsachtergrond heeft, aan. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om deze verhalen door te blijven geven.

“Dat is zeker ook wat ik hiermee hoop te bereiken”, aldus Arjan. “Ik heb door de jaren heen dingen beleefd en bijzondere ontmoetingen mogen hebben met veteranen en nabestaanden. Deze koester ik en er zijn mooie vriendschappen ontstaan die direct hun oorsprong vinden in deze tragische gebeurtenissen uit het verleden. Ik deel mijn ervaringen graag met geïnteresseerden.”

Hij had begin dit jaar met een aantal mensen, zoals onder andere At Stravers, Evert de Bruin, André Hoogendoorn en Piet Deelen uit Groot-Ammers die zich ook met de Tweede Wereldoorlog bezig houden, al het idee opgepakt een tijdelijke expositie in te richten in een fietsenwinkel in deze plaats ter gelegenheid van 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Meer vrije tijd

Arjan: “Toen dit door de coronauitbraak helaas niet door kon gaan, en ik daardoor wat meer vrije tijd kreeg, heb ik bedacht om mijn schuurzolder in te richten als expositieruimte, om zo belangstellenden te kunnen ontvangen. Ik heb toen een paar vitrines van marktplaats gekocht en ben aan de slag gegaan. Het is nu helemaal ingericht al hoop ik het een en ander nog wat beter te documenteren in de toekomst.”

“Afgelopen zaterdag kwam de heer Van Vliet (83) uit Ameide onverwachts langs en hij was dan ook mijn eerste ‘officiële’ bezoeker”, grapt Arjan. “We hebben onder het genot van een bak koffie gesproken over zijn herinneringen aan de oorlog. Ik vind dat heel bijzonder om iemands eigen ervaringen aan deze bewogen periode uit de geschiedenis aan te horen.”

Openingstijden

Op de vraag of er veel bezoekers op zijn museumpje af zullen komen, antwoordt Arja dat hij dat niet weet. “Ik vind het ook niet zo belangrijk en geen doel op zich, het idee is om op zaterdag of als ik thuis ben een bordje aan de weg te zetten. Wanneer het passanten de moeite waard lijkt even een kijkje te komen nemen, verwelkom ik ze graag. We zitten langs de doorgaande route, dus er passeren er in elk geval genoeg mensen. Ook kunnen belangstellenden die eens een kijkje willen komen nemen of hun eigen oorlogservaringen met mij willen delen natuurlijk altijd even bellen, ook zij zijn van harte welkom!”