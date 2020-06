Pelgrim Trio in Haute Cultuurhuis in Langerak

LANGERAK • In het Haute Cultuurhuis aan de Lekdijk 96 in Langerak wordt op vrijdag 26 juni het eerste concert gegeven na de intelligente lockdown.

Er is gekozen voor het thema ‘HurrayHurray!!’ om met het nieuwe muzikale programma van het Pelgrim Trio de nieuwe vrijheden te vieren. Het Pelgrim Trio, bestaande uit Thea Rosmulder (klarinet), Karin Dolman (altviool) en Caecilia Boschman (piano), zal het podium beklimmen. Zij spelen muziek van Eric Ewazen, Max Bruch en Astor Piazzolla, romantische muziek met een feestelijk tintje. Of zoals de dames het zelf omschrijven ‘voor elk wat wils’.

“Met dit programma willen we een signaal afgeven: ‘Samen voor cultuur’. Hiermee doorbreken we de nieuwe status quo na de lockdown, die van het thuis zitten. In de grote zaal van het Haute Cultuurhuis kan men op een veilige en verantwoorde manier samenkomen om te genieten van cultuur en van elkaars gezelschap”, schrijven de organisatoren.

Aanvang van het concert is om 20:15 uur. Kaartje kost 10 euro. De ruimte is een uur voor de aanvang geopend voor een drankje. Een stoel reserveren kan via info@hautecultuurhuis.nl. Bellen kan met Claudia van Rooij via 06-19049041. De maximale bezetting is 30 personen.