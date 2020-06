Winnaars van de prijsvraag van de Doetse Kom

GIESSENBURG • Rondom het 50-jarig jubileum van zwembad de Doetsekom in Giessenburg staan dit jaar tal van activiteiten en acties op het programma. Zo werden afgelopen week de winnaars van de prijsvraag uit het informatieboekje in het zonnetje gezet.

De afgelopen maanden was het mogelijk om mee te doen aan de prijsvraag in het informatieboekje van de Doetsekom. Door het correct beantwoorden van de 8 vragen maakten abonnementhouders kans op een 3-tal leuke prijzen. Afgelopen vrijdag zijn de prijswinnaars in het zonnetje gezet:

1e prijs (Abonnement De Doetsekom 1 persoon) – Annete Pelle

2e prijs (Tegoedbon €25,- Sportcafé ’t Kommetje) – Guido Timmer

3e prijs (2 lessen Aquafit) – Diny van Houwelingen

Activiteiten

“Binnen de mogelijkheden die er zijn vanuit de RIVM/ Rijksoverheid proberen we er met elkaar een bijzonder seizoen van te maken”, zegt Kees Commijs. “Niet alle activiteiten kunnen doorgang hebben, maar waar mogelijk proberen we met bijdrage van De Halte en Giga Molenlanden toch een tof programma neer te zetten voor met name de jeugd. Voor kinderen tot en met 12 jaar in het bezit van zwemdiploma A zijn de restricties minimaal. Zo staat zaterdag 20 juni ‘De DoetseBOM KIDS’ op de planning en zaterdag 27 juni organiseren we weer een Zwemdisco in tijdsblok 2. Met het aanbieden van een dagticket in tijdsblok 2 voor een 18+ begeleider op de ligweide inclusief een consumptie voor Sportcafé ’t Kommetje hopen we de ouders tegemoet te kunnen komen in deze periode en toch op afstand mee te laten genieten.”

Versoepeling veiligheidsplan

“Wekelijks overleggen we met het team. We ervaren dat bezoekers zich houden aan de maatregelen uit het veiligheidsplan ‘Vertrouwd, actief en gezond uitje’ en aanwijzingen opvolgen. Hierdoor was het mogelijk om vanaf maandag 15 juni het plan weer iets te versoepelen. In tijdsblok 3 (maandag t/m vrijdagavond) zijn bezoekers een half uur eerder welkom en is het nu ook mogelijk om een los ticket te kopen. Alle douches en wc’s zijn geopend en een deel van de kleedhokjes en kluisjes zijn beschikbaar. Tijdsblok 1 blijft vooralsnog exclusief voor abonnementhouders. Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar www.dedoetsekom.nl.”

Zwem4Daagse

De voorbereidingen voor de Zwem4daagse van 7 tot en met 10 juli zijn inmiddels ook gestart. Een sportief evenement voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag zwemmen de deelnemers dagelijks een afstand van 250, 500, 750 of 1000 meter. Na 4 dagen ontvangen alle deelnemers een medaille als herinnering. Abonnees betalen € 7,50 en niet-abonnees betalen € 12,50 voor deelname (bedrag is inclusief een consumptiebon ter waarde van € 2,50 bij Sportcafé ’t Kommetje). Voor de kinderen zal er dagelijks een sport-en- spelactiviteit worden toegevoegd aan het programma (onder andere dubbeltjes duiken en glijbaanrace in samenwerking met Giga Giessenlanden) met afsluitend op vrijdag een disco door de Halte. En voor de senioren wordt op vrijdag 10 juli een lunch gehouden. Kinderen van de basisschool in Giessenburg en omgeving maken kans op een mooi prijzenpakket indien ze meedoen aan de kleurplatenwedstrijd. Meer informatie volgt binnenkort via de website en social media.