Succesvolle heropening van de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Sinds 2 juni is Museum De Koperen Knop, het cultuurhistorisch Centrum voor de Alblasserwaard, weer open voor het publiek.

De getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werken goed. Zowel de bezoekers als de vrijwillige medewerkers zijn blij met de heropening. Ook het museumcafé, het terras en de theetuin aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam zijn weer open.

Tot en met 20 juni is de expositie Duizend Speldenprikken nog te zien, met bijzondere kunstwerken van de landelijke Textielkunstgroep StiQS. Vanaf 4 juli is er een nieuwe expositie: Spannende Troep. Daar wordt de bezoeker verrast met kunst- en gebruiksvoorwerpen, die gemaakt zijn van afval. Voor de ouderen interessant omdat er ook het nodige wordt verteld over een verantwoorde manier van omgaan met afval. Voor de kids leuk vanwege een speciaal detectivespel, speurtochten en een knutselhoek om zelf aan de slag te gaan.

Vanwege de maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus zijn er speciale regels. Zo moet men minstens twee dagen vooraf melden als men op bezoek wil komen. Dit kan via het reserveringsformulier op de website www.koperenknop.nl of per email naar reserveringen@koperenknop.nl of telefonisch naar 06-12333824 (alleen tijdens de uren: 09.00-17.00 uur).