Bestuur Glasvezel Molenwaard trots op na vijf jaar bereikt resultaat

MOLENLANDEN • Met een grote dosis doorzettingsvermogen wist Glasvezel Molenwaard het toch voor elkaar te krijgen: de aanleg van glasvezel in de voormalige gemeente Molenwaard.

Velen gaven er geen stuiver meer voor: de kans dat het nog niet van glasvezel voorziene deel van Molenwaard dat alsnog zou krijgen. En eerlijk is eerlijk: bij Stichting Glasvezel Molenwaard keken ze elkaar af en toe ook wel eens wanhopig aan.

Maar in plaats van te kiezen voor de brede en makkelijke weg van opgeven, staken ze steeds de hoofden bij elkaar om een sluiproute te vinden. "En elke keer kwam er weer een oplossing uit de hoge hoed", lacht Rijkus Krabbendam. "En dat het nu gelukt is, geloven we bijna zelf nog niet."

Schermen

Een week of twee geleden kwam er toch het verlossende bericht: de aanleg van glasvezel gaat toch door. Voor velen onverwacht. Joop Broer: "Achter de schermen zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met de onderhandelingen. We waren in het geven van informatie heel terughoudend, omdat we voordat we naar buiten zouden gaan zeker wilden weten dat het goed zou komen."

"Via provider Solcon kwamen we eind vorig jaar in gesprek met KPN. Voor KPN was het Molenwaardse project door het hoge resultaat van de vraagbundeling een interessante case die paste bij de lange termijn-strategie van de onderneming. Daarnaast biedt de samenwerking meerwaarde voor het bestaande KPN glasvezelnetwerk in de kernen van Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort."

Digitale Stad

De aanleg wordt uitgevoerd door een partner van KPN, Digitale Stad. Zij worden eigenaar van het netwerk en zullen de communicatie over de praktische uitvoering naar de bewoners verzorgen. "Het is een bedrijf dat op meerdere plekken dit soort projecten al uitvoert. Ze hebben er dus al meer ervaring mee. Bij de onderhandelingen hebben we alle uitgangspunten van de stichting overeind weten te houden", gaat Joop Broer verder.

"Het open netwerk is door de beschikking over meerdere providers gegarandeerd. Het hele buitengebied wordt voorzien van glasvezel en degenen die zich in het aanlooptraject hebben aangemeld krijgen geen extra rekening voor de aanleg. Daar hebben we wel voor moeten knokken en we zijn heel blij dat dat gelukt is. Dit resultaat is echt uniek in Nederland."

Vliegende start

Het resultaat: na vijf jaar keihard knokken gaat, ijs en weder dienende, dit jaar al de schop de grond in. "We kunnen Digitale Stad een vliegende start geven omdat we al een grote hoeveelheid abonnementen hebben én omdat we heel veel voorwerk verricht hebben."

De komende tijd wordt gebruikt om de planning verder uit te werken en te zorgen dat de benodigde vergunningen van de gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland verkregen worden. Edwin van der Ham: "Als de voorbereidingen lopen zoals verwacht, kan de aanleg eind 2020 starten. Tijdens de aanleg van het netwerk zullen wij een toezichthoudende rol vervullen. Bij opheffing van de stichting gaat een eventueel batig saldo naar Molenwaardse doelen."

Heerlijk

Glunderen, dat is de beste omschrijving van de gezichtsuitdrukking van de bestuursleden van Glasvezel Molenwaard. "Heerlijk", vat Jan den Besten de gemoedstoestand samen. "We zijn heel dankbaar dat we dit, samen met alle inwoners die zich mede met ons hiervoor hebben ingezet, gerealiseerd hebben. Ik vond het onacceptabel dat in de kern van Groot-Ammers de mensen glasvezel hadden en in het buitengebied niet."

En Pieter Terlouw: "Voor ons was het steeds een uitdaging: hoe meer mensen zeiden: 'Je redt het nooit', hoe meer wij dachten: 'Het kan wél.' Dit is echt een club volhardende mannen." "En het was ook gewoon gezellig om steeds bij elkaar te komen", gaat Theo Kok verder. "We zijn in de loop van de jaren vrienden geworden. Al waren we het echt niet altijd met elkaar eens, de sfeer was altijd heel goed. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat we de stekker er nooit uit hebben getrokken."

"Het duurde langer dan gedacht en het was leuker dan gedacht", sluit Juri van Tuyl af. Aanmelden bij de Stichting kan nog steeds. Dit kan via www.glasvezelmolenwaard.nl



Geurt Mouthaan