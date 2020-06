BRANDWIJK • Melle van Zessen sloeg donderdagochtend de officiële eerste paal van de nieuwbouw van kledingwinkel Bas van Zessen in Brandwijk.

Melle is de oudste kleinzoon van eigenaar Bas van Zessen. De oude winkel, bekend van het 'poldershoppen', ging afgelopen jaar tijdens een grote brand in vlammen op. Inmiddels staat even verderop alweer enige maanden een noodwinkel. De planning is dat voor het einde van het jaar de nieuwe winkel klaar zal zijn.