Onderhoud N3 in augustus 2020 van start

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat begint in augustus met het groot onderhoud van de N3. Vanaf woensdag 3 juni kondigen zij dit aan op bouwborden langs de N3 bij Dordrecht en Papendrecht.

Er komt nieuw stil asfalt en een gehele nieuwe fundering. Ook andere onderdelen van de weg, zoals de verlichting en de voegovergangen bij de bruggen worden vervangen. Waar nodig voeren ze onderhoud uit aan viaducten en geluidsschermen.

Aannemer Boskalis voert het werk in fases uit, elke keer op een ander deel van de N3. Eind 2021 is het werk gereed. Het verkeer kan tijdens het werk gewoon over de N3 rijden. Alleen tijdens zes lange weekenden in augustus en oktober is de weg afgesloten. Ook volgend jaar is nog een aantal weekendafsluitingen nodig.

Vier weekendafsluitingen

Vanaf 6 augustus start de eerste fase van het werk bij de Papendrechtse brug. Daarvoor is de N3 tijdens de zomervakantie in augustus vier lange weekenden afgesloten voor autoverkeer tussen de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht en de Merwedestraat in Dordrecht. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze weekendafsluitingen wel gebruik maken van de weg.

Altijd drie rijstroken open

Vanaf september start fase twee. Daarin werkt de aannemer tot eind dit jaar op het Dordtse deel van de N3 tussen de Wantijbrug en de Copernicuslaan. Er wordt maar gewerkt op één helft van de weg. Er blijven altijd drie rijstroken open. Twee richting Papendrecht en één richting Breda. Alle op- en afritten blijven open en fietsers kunnen zoveel mogelijk doorfietsen. In de herfstvakantie is de weg tijdens twee lange weekenden wel afgesloten voor autoverkeer.

Verwachte hinder

Dat het onderhoud tot hinder gaat leiden is zeker. De overlast zal echter anders zijn dan tijdens de afsluiting van de Wantijbrug. Het verkeer kan namelijk meestal over de N3 blijven rijden. Daarnaast vinden de weekendafsluitingen plaats tijdens de zomervakantie en herfstvakantie om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

Ook de coronamaatregelen hebben een effect. Veel mensen werken thuis waardoor het minder druk is op de weg dan voorheen. Het verkeer neemt langzamerhand wel weer toe. Hoe dit zich ontwikkelt vanaf augustus is nog niet duidelijk.

De werkzaamheden voor de renovatie van de Wantijbrug in de N3 lopen nog door tot begin november en vallen dus deels samen met het groot onderhoud. Maar voor de Wantijbrug zijn de werkzaamheden met de grootste hinder dan al achter de rug. In augustus en september resteren nog een aantal nachtafsluitingen voor testen en een weekendafsluiting begin september.

Forse opgave

Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden.

Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.