Geleidelijk aan krijgen we onze vrijheden weer terug. Zo kunnen we sinds kort het terras en de restaurants weer “onveilig” maken. Met de tropische temperaturen van de afgelopen tijd is een terrasje pakken zeker gewenst. De belangstelling hiervoor laat maar weer eens zien dat we de aanpassingen voor lief nemen en het genieten voorop stellen. Geldt hetzelfde voor vakantie?

Jazeker! Wij Nederlanders zijn een reislustig volkje en gaan er graag op uit. Of het nu in eigen land is of in het buitenland, een welverdiende vakantie laten we niet zomaar schieten. Zeg nou zelf, komen de muren en schuttingen inmiddels niet een beetje op je af?

Ik sta er positief in voor deze zomer. Zelfs met de nodige aanpassingen weet ik zeker dat de vakantie een groot succes wordt. Het is een kwestie van goede voorbereiding. Voortdurend worden wij geïnformeerd door partners als KLM, Schiphol, Corendon, TUI en uiteraard branchevereniging ANVR. Deze kennis vormt ons tot expert in het “nieuwe reizen”. Met ons persoonlijke advies laten wij de meerwaarde van het reisbureau zien en kun jij met een onbezorgd gevoel op reis.

Het “nieuwe” reizen, hoe ziet dat er dan uit?

KLM bereidt de reiziger goed voor met duidelijke informatie over maatregelen op Schiphol en aan boord. Natuurlijk ziet Schiphol er straks anders uit dan je gewend bent. Er zijn transparante schermen bij de balies en 1,5 meter stickers op de grond. Bij het boarden kan er een health check worden gedaan waarbij jouw temperatuur wordt gecheckt. Het is verplicht om tijdens de vlucht een mondkapje te dragen. Ook op de luchthavens is dit aan te raden. Verder wordt er op de luchthaven en aan boord van het toestel grondig gedesinfecteerd. Wist je dat de kans op besmetting door airco in het vliegtuig bijzonder klein is? Het HEPA-filter elimineert 99,9% van de virusdeeltjes. Ik denk dat de kans op besmetting in de plaatselijke supermarkt vele malen groter is dan tijdens de vlucht naar jouw droombestemming.

Net zoals in Nederland zijn accommodaties in het buitenland comfortabel én veilig. Bijvoorbeeld de welbekende hotelketen RIU. Zij gaan professioneel te werk met een uitgebreide handleiding. Een kleine greep hieruit: Ze zorgen voor een hotelbezetting tot max. 60%, ligbedjes bij het zwembad staan op gepaste afstand, alle ruimtes worden professioneel gereinigd en iedereen houdt uiteraard afstand.

Als straks vakantielanden zoals Griekenland, Spanje & Turkije weer open gaan en de chartervluchten in de startblokken staan, dan zijn wij er voor je. Wij hebben onze reisbureaus ingericht conform de RIVM-richtlijnen, dus maak gerust een afspraak met jouw Travel Agent.

Travel Store

Fonteinstraat 13

4141 CE Leerdam

0345 – 61 00 00

leerdam@travelstore.nl

www.travelstore.nl