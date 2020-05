Gorcums Museum heropent met vernieuwde winkel en kunstuitleen

GORINCHEM • Het Gorcums Museum is, na een paar maanden gedwongen sluiting, vanaf dinsdag 2 juni weer open voor publiek. Er is meteen een nieuwe tentoonstelling te zien: On the move, een wervelende expositie over beweging in de kunst.

Ook is de vernieuwde museumwinkel te bewonderen, gecombineerd met de vernieuwde kunstuitleen. Let op: het museum is voorlopig alleen 's middags open, en gevraagd wordt om bezoek vooraf telefonisch te reserveren via 0183-632821.

Metamorfose

De begane grond van het museum heeft een ware metamorfose ondergaan. Er is een nieuwe balie, en de voormalige VVV-ruimte is nu museumwinkel en kunstuitleen. De Artoteek is van de eerste verdieping naar deze nieuwe ruimte verhuisd en gaat voortaan door het leven als kunstuitleen van het Gorcums Museum. De naam Artoteek verdwijnt daarmee. De kunstuitleen behoudt voorlopig echter haar eigen, beperktere, openingstijden om kunst te ruilen. Wel kunnen bezoekers tijdens de opening van het museum altijd de kunstuitleen binnenlopen om te kijken.

Maatregelen

De openingstijden van het Gorcums Museum zijn tijdelijk aangepast: dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Verder neemt men een aantal anti-coronamaatregelen in acht. Zo kan het museum maximaal 30 gasten tegelijk ontvangen. Uiteraard kan men alleen bezoekers ontvangen die geen op corona lijkende klachten hebben. Om eventuele besmettingen te traceren, worden tevens de gegevens van de bezoekers geregistreerd.

On the move

Er is bij de heropening meteen een nieuwe tentoonstelling te zien: On the move. Kunst hangt meestal aan de muur en doet niets. Maar waarom zouden kunstwerken niet kunnen bewegen of geluid kunnen maken? In deze expositie toont het museum hedendaagse kunst in beweging. Alles draait, woelt, tuimelt, schuift, bromt, wiebelt en verschiet van kleur, in Gorinchem van 2 juni tot en met 22 november 2020. Op de eerste verdieping is verder de expositie Gestolde beweging te zien, met werk van de regionale kunstenaars Ingrid Geesink en Marianne Boudesteijn.