Webinar Rabobank helpt clubs financieel gezond de crisis door

GORINCHEM • Speciaal voor lokale verenigingen organiseert Rabobank Lek en Merwede het webinar ‘Financieel gezond de coronacrisis door’.

Deze online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 juni van 20.00 tot 21.30 uur. De Rabobank nodigt bestuursleden van lokale clubs uit om deel te nemen. Het webinar is interessant voor sport- en cultuurverenigingen.

Roelf Polman, directievoorzitter van Rabobank Lek en Merwede: “Verenigingen zijn het cement van de lokale samenleving. Als Rabobank willen we hen in deze lastige periode graag ondersteunen. In dit webinar komen handige tips en concrete acties voorbij die clubs kunnen helpen om het hoofd boven water te houden nu de inkomsten flink dalen door afgelaste evenementen en gesloten kantines. Besproken wordt hoe je als vereniging om kunt gaan met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Van welke regelingen je gebruik kunt maken en welke kansen er zijn om het financiële gat te dichten. Ik nodig bestuursleden dan ook van harte uit om deel te nemen.”

De online bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met NOC*NSF. Per vereniging kunnen meerdere personen deelnemen. Aanmelden voor het webinar kan tot 6 juni via: www.rabobank.nl/lm.