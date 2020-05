Vijf katten in Arkel achtergelaten in hun mandjes

ARKEL • In de nacht van zaterdag 23 mei op zondag 24 mei zijn er vijf katten achtergelaten door hun baasje. De katten zaten verdeeld in twee vervoersmandjes en zijn aangetroffen door iemand die van werk naar huis ging en de mandjes zag staan ter hoogte van het sluisje aan het Rietveld in Arkel.

De katten, allemaal vrouwtjes, zien er vrij goed uit. Eén poes heeft echter ernstige huidproblemen. Maar naar omstandigheden maken ze het goed. Het zijn twee volwassen poezen en drie wat jongere poezen. Ze zijn allemaal grijs cypers met wit van kleur. Ze zijn volgens Dierenasiel Gorinchem duidelijk mensenhanden gewend en hebben ook waarschijnlijk altijd in een huis gewoond.

Het Dierenasiel Gorinchem is op zoek naar mensen die meer informatie kunnen geven van wie deze vijf poezen kunnen zijn. “Want ook al zit je nog zo in nood je kunt ons altijd bellen en we zullen meedenken naar een oplossing”, aldus het Dierenasiel. “Om dit probleem zo op te lossen is wel erg dieronwaardig”, vinden de medewerkers van het Dierenasiel.

Voor wie tips heeft: Dierenasiel Gorinchem via 0183-624275.