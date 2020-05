Grote schare kuikens bij moedereend in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Arie Verhaar stuurde bijgaande foto’s op van een moedereend met eerst 16 en later 15 kuikens.

De foto waarbij de kuikens zwemmen is genomen op 21 april in de Buitenhaven in Nieuwpoort. De tweede foto dateert van maandag 18 mei en is ook genomen aan de Buitenhaven.