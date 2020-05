Automobilist wrijft even in ogen en belandt in sloot in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Bij een verkeersongeval geweest ter hoogte van de Elzenweg Nieuw-Lekkerland belandde dinsdagmiddag een auto in de sloot.

De bestuurder wreef even in zijn ogen en kwam met zijn auto in de sloot naast de weg terecht. De automobilist bleef ongedeerd. Een in de buurt wonende boer trok de auto uit het water. Een takelbedrijf heeft de auto opgetakeld en meegenomen.